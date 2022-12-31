https://sputniknews.com.tr/20221231/cumhurbaskani-erdogan-2022de-hangi-ulkeleri-ziyaret-etti-1065110191.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022’de hangi ülkeleri ziyaret etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022’de hangi ülkeleri ziyaret etti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında toplamda 27 kez yurtdışı ziyaretinde bulundu. Erdoğan sene içerisinde en çok Özbekistan’a gitti; NATO, Şangay... 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T16:07+0300

2022-12-31T16:07+0300

2022-12-31T16:07+0300

recep tayyip erdoğan

rusya

abd

avrupa

katar

özbekistan

g20 liderler zirvesi

avrupa siyasi topluluğu

nato

şangay işbirliği örgütü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101663/60/1016636099_0:25:1024:601_1920x0_80_0_0_0c51451d0d05252dd14fbe378a4d85bc.jpg

İlk ziyaretini 17 Ocak’ta Arnavutluk’a yapan Erdoğan’a başbakan Edi Rama kendisinin yaptığı bir sanat eseri hediye etti. 3 Şubat’ta Ukrayna’ya ilk ziyaretini gerçekleştiren Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in 10. Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Bu ülkeye ikinci ziyaretini ise 18 Ağustos’ta yaptı. 14-15 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne resmi ziyaret gerçekleştiren Türk lider, ülkeye ikinci kez 17 Mayıs tarihinde ülkenin eski devlet başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’ın vefatı nedeniyle gitti.20-23 Şubat tarihleri arasında Afrika ülkelerine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal’e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 24 Mart’ta Belçika’ya gitti.2022’de en çok ziyarette bulunduğu Özbekistan’a ilk ziyaretini Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısı dolayısıyla 29 Mart’ta gerçekleştiren Erdoğan, ülkeye ikinci kez Şangay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 15 Eylül tarihinde yaptı; bu zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüştü. Ülkeye üçüncü ziyaretini ise Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9. Zirvesi’ne katılmak üzere 10 Kasım’da gerçekleştirdi.Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un davetiyle 28 Nisan’da ülkeye 2 günlük bir ziyarette bulundu. 28 Mayıs’ta ise Azerbaycan’a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Azerbaycan’a ikinci ziyaretini de 20 Ekim tarihinde yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere İspanya’ya gitti.18-19 Temmuz’da İran’a resmi ziyarette bulunan Erdoğan, burada Rus lider Putin ile de görüştü; 5 Ağustos’ta ise Rusya’ya günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan, 18 Ağustos’ta da Ukrayna’ya gitti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetine icabetle, 6-7-8 Eylül'de Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler’in 77. Genel Kurulu’na katılmak için 17 Eylül’de ABD’ye giden Erdoğan, 5 gün zirveye iştirak etti; 6 Ekim’de ise Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için Çekya’ya gitti.Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı ile Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’na katılmak için 12 Ekim’de Kazakistan’a giden Erdoğan, 15-16 Kasım’da 17. G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Endonezya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılışı için Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetiyle 20 Kasım 2022 tarihinde Katar’a giden Erdoğan, 18 Aralık’taki kapanış törenine de katıldı. 13-14 Aralık’ta da Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle Türkmenistan’a gitti.

rusya

katar

özbekistan

ukrayna

suudi arabistan

bae

endonezya

türkmenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Burcu Okutan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

Burcu Okutan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Burcu Okutan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

recep tayyip erdoğan, rusya, abd, avrupa, katar, özbekistan, g20 liderler zirvesi, avrupa siyasi topluluğu, nato, şangay işbirliği örgütü, türk devletleri teşkilatı, ukrayna, suudi arabistan, bae, endonezya, türkmenistan, türkiye