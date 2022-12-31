Türkiye
https://sputniknews.com.tr/20221231/cumhurbaskani-erdogan-2022de-hangi-ulkeleri-ziyaret-etti-1065110191.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022’de hangi ülkeleri ziyaret etti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022’de hangi ülkeleri ziyaret etti?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında toplamda 27 kez yurtdışı ziyaretinde bulundu. Erdoğan sene içerisinde en çok Özbekistan’a gitti; NATO, Şangay... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T16:07+0300
2022-12-31T16:07+0300
recep tayyip erdoğan
rusya
abd
avrupa
katar
özbekistan
g20 liderler zirvesi
avrupa siyasi topluluğu
nato
şangay işbirliği örgütü
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İlk ziyaretini 17 Ocak’ta Arnavutluk’a yapan Erdoğan’a başbakan Edi Rama kendisinin yaptığı bir sanat eseri hediye etti. 3 Şubat’ta Ukrayna’ya ilk ziyaretini gerçekleştiren Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in 10. Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Bu ülkeye ikinci ziyaretini ise 18 Ağustos’ta yaptı. 14-15 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne resmi ziyaret gerçekleştiren Türk lider, ülkeye ikinci kez 17 Mayıs tarihinde ülkenin eski devlet başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’ın vefatı nedeniyle gitti.20-23 Şubat tarihleri arasında Afrika ülkelerine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal’e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 24 Mart’ta Belçika’ya gitti.2022’de en çok ziyarette bulunduğu Özbekistan’a ilk ziyaretini Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısı dolayısıyla 29 Mart’ta gerçekleştiren Erdoğan, ülkeye ikinci kez Şangay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 15 Eylül tarihinde yaptı; bu zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüştü. Ülkeye üçüncü ziyaretini ise Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9. Zirvesi’ne katılmak üzere 10 Kasım’da gerçekleştirdi.Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un davetiyle 28 Nisan’da ülkeye 2 günlük bir ziyarette bulundu. 28 Mayıs’ta ise Azerbaycan’a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Azerbaycan’a ikinci ziyaretini de 20 Ekim tarihinde yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere İspanya’ya gitti.18-19 Temmuz’da İran’a resmi ziyarette bulunan Erdoğan, burada Rus lider Putin ile de görüştü; 5 Ağustos’ta ise Rusya’ya günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan, 18 Ağustos’ta da Ukrayna’ya gitti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetine icabetle, 6-7-8 Eylül'de Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler’in 77. Genel Kurulu’na katılmak için 17 Eylül’de ABD’ye giden Erdoğan, 5 gün zirveye iştirak etti; 6 Ekim’de ise Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için Çekya’ya gitti.Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı ile Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’na katılmak için 12 Ekim’de Kazakistan’a giden Erdoğan, 15-16 Kasım’da 17. G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Endonezya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılışı için Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetiyle 20 Kasım 2022 tarihinde Katar’a giden Erdoğan, 18 Aralık’taki kapanış törenine de katıldı. 13-14 Aralık’ta da Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle Türkmenistan’a gitti.
rusya
katar
özbekistan
ukrayna
suudi arabistan
bae
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recep tayyip erdoğan, rusya, abd, avrupa, katar, özbekistan, g20 liderler zirvesi, avrupa siyasi topluluğu, nato, şangay işbirliği örgütü, türk devletleri teşkilatı, ukrayna, suudi arabistan, bae, endonezya, türkmenistan, türkiye
recep tayyip erdoğan, rusya, abd, avrupa, katar, özbekistan, g20 liderler zirvesi, avrupa siyasi topluluğu, nato, şangay işbirliği örgütü, türk devletleri teşkilatı, ukrayna, suudi arabistan, bae, endonezya, türkmenistan, türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022’de hangi ülkeleri ziyaret etti?

16:07 31.12.2022
© AA / Ahmet Dumanlı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 41. yıl dönümü
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 41. yıl dönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
© AA / Ahmet Dumanlı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında toplamda 27 kez yurtdışı ziyaretinde bulundu. Erdoğan sene içerisinde en çok Özbekistan’a gitti; NATO, Şangay İşbirliği Örgütü, Türk Devletleri Teşkilatı, G20 Liderler zirvelerine katıldı. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına da iştirak etti.
İlk ziyaretini 17 Ocak’ta Arnavutluk’a yapan Erdoğan’a başbakan Edi Rama kendisinin yaptığı bir sanat eseri hediye etti. 3 Şubat’ta Ukrayna’ya ilk ziyaretini gerçekleştiren Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in 10. Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Bu ülkeye ikinci ziyaretini ise 18 Ağustos’ta yaptı. 14-15 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne resmi ziyaret gerçekleştiren Türk lider, ülkeye ikinci kez 17 Mayıs tarihinde ülkenin eski devlet başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’ın vefatı nedeniyle gitti.
20-23 Şubat tarihleri arasında Afrika ülkelerine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal’e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 24 Mart’ta Belçika’ya gitti.
© REUTERS / WOLFGANG RATTAYErdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 24 Mart’ta Belçika’ya gitti.
NATO aile fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 24 Mart’ta Belçika’ya gitti.
© REUTERS / WOLFGANG RATTAY
2022’de en çok ziyarette bulunduğu Özbekistan’a ilk ziyaretini Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısı dolayısıyla 29 Mart’ta gerçekleştiren Erdoğan, ülkeye ikinci kez Şangay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 15 Eylül tarihinde yaptı; bu zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüştü. Ülkeye üçüncü ziyaretini ise Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9. Zirvesi’ne katılmak üzere 10 Kasım’da gerçekleştirdi.
© AFP 2022 / SERGEI BOBYLYOVCumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne de katıldı
Şangay İşbirliği Örgütü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne de katıldı
© AFP 2022 / SERGEI BOBYLYOV
Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un davetiyle 28 Nisan’da ülkeye 2 günlük bir ziyarette bulundu. 28 Mayıs’ta ise Azerbaycan’a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Azerbaycan’a ikinci ziyaretini de 20 Ekim tarihinde yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere İspanya’ya gitti.
© AANATO 2022 Aile Fotoğrafı
NATO 2022 Aile Fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
NATO 2022 Aile Fotoğrafı
© AA
18-19 Temmuz’da İran’a resmi ziyarette bulunan Erdoğan, burada Rus lider Putin ile de görüştü; 5 Ağustos’ta ise Rusya’ya günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan, 18 Ağustos’ta da Ukrayna’ya gitti.
© POOL / Multimedya arşivine gidinPutin'in Erdoğan ile görüşmesi
Putin'in Erdoğan ile görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
Putin'in Erdoğan ile görüşmesi
© POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetine icabetle, 6-7-8 Eylül'de Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler’in 77. Genel Kurulu’na katılmak için 17 Eylül’de ABD’ye giden Erdoğan, 5 gün zirveye iştirak etti; 6 Ekim’de ise Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için Çekya’ya gitti.
© İHA / FILIP SINGERTürk lider, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına için Çekya'da
Avrupa Siyasi Topluluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
Türk lider, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına için Çekya'da
© İHA / FILIP SINGER
Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı ile Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’na katılmak için 12 Ekim’de Kazakistan’a giden Erdoğan, 15-16 Kasım’da 17. G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Endonezya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin son gününde Bali Uluslararası Konferans Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin son gününde Bali Uluslararası Konferans Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin son gününde Bali Uluslararası Konferans Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılışı için Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetiyle 20 Kasım 2022 tarihinde Katar’a giden Erdoğan, 18 Aralık’taki kapanış törenine de katıldı. 13-14 Aralık’ta da Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle Türkmenistan’a gitti.
© AADünya Kupası açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi el sıkışırken
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülfettah es-Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
Dünya Kupası açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi el sıkışırken
© AA
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