https://sputniknews.com.tr/20221231/buyukelciler-kararnamesi-resmi-gazetede-yayimlandi-1065245679.html

Büyükelçiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Büyükelçiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Yeni büyükelçiler kararnamesiyle Türkiye'nin Hollanda Büyükelçiliği'ne Selçuk Ünal, Brezilya Büyükelçiliği'ne Halil İbrahim Akça, Karadağ Büyükelçiliği'ne... 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T02:25+0300

2022-12-31T02:25+0300

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resmi gazete

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı. İki ayrı kararnameyle birçok ülkenin büyükelçisi değişti.İlk kararnameyle, Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Tacikistan Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl merkeze alındı.Bu isimlerin yerine Brezilya Büyükelçiliğine Halil İbrahim Akça, Somali Büyükelçiliğine İbrahim Mete Yağlı, Vatikan Büyükelçiliğine Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş, Tacikistan Büyükelçiliğine Yurt Dışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Umut Acar atandı.İkinci kararnameyle Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan, Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli, Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz, Fildişi Sahili Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri, Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman Turan merkeze alındı.Bu isimlerin yerine Karadağ Büyükelçiliğine Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan, Romanya Büyükelçiliğine Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç Altan, Fildişi Büyükelçiliğine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım, Bangladeş Büyükelçiliğine ise Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ramis Şen atandı.

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