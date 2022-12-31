https://sputniknews.com.tr/20221231/brezilya-venezuella-devlet-baskani-maduronun-ulkeye-giris-yasagini-kaldirdi-1065246976.html

Brezilya, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'nun ülkeye giriş yasağını kaldırdı

Brezilya, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'nun ülkeye giriş yasağını kaldırdı

Brezilya hükümeti, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve bazı üst düzey diplomatların ülkeye girişini yasaklayan kararını iptal etti. 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T05:21+0300

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Ülkede 2019'dan bu yana yürürlükte olan Nicolas Maduro ile bazı üst düzey diplomatların ülkeye girişine ilişkin yasağın kaldırıldığına dair karar, Brezilya Adalet Bakan Yardımcısı Antonio Ramirez Lorenzo ve Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França tarafından imzalanarak resmi gazetede yayımlandı.Hükümetin bu kararı üzerine Maduro, Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini kazanan ve 1 Ocak'ta görevi devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılabilecek.Maduro'nun ülkeye giriş yasağı kararı, aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, Venezüella muhalefet lideri Juan Guaido'yu 2019'da 'meşru lider' olarak tanımasının ardından alınmıştı.Silva'nın göreve başlama törenine, başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere çok sayıda bakan ve devlet başkanının katılması bekleniyor.Venezüella'nın 5 Mart 2013'te ölen eski Devlet Başkanı Hugo Chavez ile yakın dostluk ilişkilerine sahip olan Silva'nın, Maduro hükümeti ile de benzer düzeyde ilişki kurması değerlendiriliyor.Maduro ilk adımı atmıştıBrezilya'nın yeni Dışişleri Bakanı olması beklenen Mauro Vieria da açıklamasında, ülkesinin 1 Ocak'tan itibaren Venezüella ile ilişkileri normalleştirileceğini belirtmişti.Maduro, 25 Aralık'taki açıklamasında, Brezilya ile 2019'da bozulan ilişkilerin yeniden normalleştirilmesi amacıyla bu ülkeye büyükelçi atanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221230/brezilya-hukumeti-pelenin-vefati-nedeniyle-3-gunluk-yas-ilan-etti-1065204814.html

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