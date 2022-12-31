https://sputniknews.com.tr/20221231/atama-kararlari-resmi-gazetede-sayistay-savciligina-recep-cevik-atandi-1065245840.html

Atama kararları Resmi Gazete'de: Sayıştay Savcılığı'na Recep Çevik atandı

Atama kararları Resmi Gazete'de: Sayıştay Savcılığı'na Recep Çevik atandı

Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına... 31.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

recep tayyip erdoğan

resmî gazete

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sayıştay Savcılığı'na Recep Çevik atandı.Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine ise Faruk Bilir ile Şaban Baba seçildi.Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

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recep tayyip erdoğan, resmî gazete