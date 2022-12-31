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https://sputniknews.com.tr/20221231/atama-kararlari-resmi-gazetede-sayistay-savciligina-recep-cevik-atandi-1065245840.html
Atama kararları Resmi Gazete'de: Sayıştay Savcılığı'na Recep Çevik atandı
Atama kararları Resmi Gazete'de: Sayıştay Savcılığı'na Recep Çevik atandı
Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T02:38+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sayıştay Savcılığı'na Recep Çevik atandı.Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine ise Faruk Bilir ile Şaban Baba seçildi.Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
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recep tayyip erdoğan, resmî gazete
recep tayyip erdoğan, resmî gazete

Atama kararları Resmi Gazete'de: Sayıştay Savcılığı'na Recep Çevik atandı

02:38 31.12.2022 (güncellendi: 02:39 31.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
© AA
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Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına göre, Sayıştay Savcılığına Recep Çevik getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sayıştay Savcılığı'na Recep Çevik atandı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine ise Faruk Bilir ile Şaban Baba seçildi.
Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
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