https://sputniknews.com.tr/20221231/artan-ziyaretci-sayisi-guncellenen-hedefler-turk-turizminin-2022si-1065037613.html

Artan ziyaretçi sayısı, güncellenen hedefler: Türk turizminin 2022’si

Artan ziyaretçi sayısı, güncellenen hedefler: Türk turizminin 2022’si

Pandeminin gölgesinden kurtulan Türk turizmi, bu yıl beklentinin üzerinde başarıya ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülkenin 2022 yıl sonu hedefini 51.5... 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T15:52+0300

2022-12-31T15:52+0300

2022-12-31T15:59+0300

turizm

türkiye

kültür ve turizm bakanlığı

rusya

almanya

ingiltere

ziyaretçi

mehmet nuri ersoy

iran

bulgaristan

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Dünya turizm listelerinde uzun yıllardır ilk 10’daki yerini koruyan Türkiye’den yeni bir atılım geldi. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) 2022 yılı 9 aylık turizm verilerine dayanarak, Türkiye’nin bu yıl üçüncülük koltuğuna oturduğunu duyurdu.Yavuz, "Henüz resmi rakamlar netleşmemekle birlikte UNWTO ülkelerinin 2022 Ocak-Eylül dönemindeki turist sayılarının 2019'a göre oranları yayımladı. 9 aylık veriler, yıl sonuna dair bir fikir vermesi açısından önemli. Çalışmamın temelini kesinleşmiş bu sayılar oluşturuyor” dedi.Pandemi kısıtlamalarının olmadığı ilk yaz sezonunu kapsayan 2022’deki artan ziyaretçi sayısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine de yansıdı. 2022 yılının ilk 11 ayından gelen turist sayısı, 42 milyon 164 bin 954’ü buldu.Bakanlıktan 51.5 milyonluk yıl sonu hedefi açıklamasıTurizm Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığın 2022 yıl sonu hedeflerini güncellediğine işaret etti. Ersoy, "2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz" dedi. Öte yandan bir sonraki yılın turist sayısı hedefi 60 milyona, gelir ise 56 milyar dolara yükseltildi.2022’de en çok turist Almanya, Rusya ve İngiltere’den geldiTürkiye’yi Ocak-Kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84.77 artışla 42 milyon 164 bin 954 yabancı ziyaret etti. Yılın ilk 11 ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 5 milyon 481 bin 385 ziyaretçi ile Almanya birinci, 4 milyon 945 bin 198 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 3 milyon 301 bin 112 kişi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi.Son 4 yılın turizm tablosu nasıldı?2022 yılına ait söz konusu rakam, pandemi sonrası ülkeye giren ziyaretçi sayısında önemli artışa işaret ediyor. Zira, 2018 yılında Türkiye, 39 milyon 488 bin 401 yabancı ziyaretçiyi ağırlamıştı. O yıl, yurt dışında ikamet eden 6 milyon 624 bin 191 vatandaşın da dahil olduğu rakamlarla birlikte Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 46 milyon 112 bin 592 oldu. 2018 yılında en çok turist, 5 milyon 964 bin 613 ziyaretçi ile Rusya’dan gelirken, 4 milyon 512 bin 360 ziyaretçi ile Almanya ikinci, 2 milyon 386 bin 855 ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı sırasıyla İngiltere ve Gürcistan izledi.2019’da 51 milyon kişi Türkiye’yi ziyaret ettiTurizm Bakanlığı'nın 2019 yabancı ziyaretçi verilerine göre ise; 2018 yılındaki toparlanma 2019’da da devam etti. Türkiye turizmde 2019 yılında toplam 51 milyon 700 bin ziyaretçi ve 34.5 milyar dolar turizm geliri rakamına ulaştı. Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya, 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçi sayısı ile birinci sırada yer aldı. Almanya 5 milyon 27 bin 472 ziyaretçi ile ikinci, Bulgaristan 2 milyon 713 bin 464 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bulgaristan’ı sırasıyla İngiltere ve İran izledi.2020’de sektöre pandemi ağır darbe vurdu: Ziyaretçi sayısı 15 milyonda kaldıDünyayı etkisi alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle küresel krizin yaşandığı turizm sektöründe, 'Güvenli Turizm' uygulamasını başlatan Türkiye'ye 2020'de gelen yurtdışı ziyaretçi sayısı 2019'a göre yüzde 69 düşüşle 15 milyon 963 bin 997 oldu.En çok ziyaretçi gönderen ülke 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya oldu. Rusya'yı 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile Almanya takip etti. Almanya'yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi.2021: Pandemi sonrası toparlanmanın ilk yılıTürkiye 2021 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 88.08 artışla toplamda 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı. Türkiye'nin 2021 yılı turizm geliri ise yüzde 103.02 artışla toplam 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar oldu. 2021 yılından Rusya 4 milyon 694 bin 422 kişi ile Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke olurken, Almanya 3 milyon 85 bin 215 kişi ile ikinci, Ukrayna ise 2 milyon 60 bin kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Ukrayna'yı Bulgaristan ve İran izledi.

https://sputniknews.com.tr/20221231/maliyetler-ve-kuraklik-tarimsal-uretimi-sekteye-ugratti-ekili-alan-miktari-dusuyor-1065032815.html

rusya

almanya

ingiltere

iran

bulgaristan

gürcistan

ukrayna

fransa

hollanda

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