https://sputniknews.com.tr/20221231/ankara-valiligi-eski-ulku-ocaklari-genel-baskani-sinan-ates-cinayetinde-3-kisi-gozaltina-alindi-1065248243.html
Ankara Valiliği: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı
Ankara Valiliği: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı
Ankara Valiliği, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin, 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T10:42+0300
2022-12-31T10:42+0300
2022-12-31T10:42+0300
türkiye
sinan ateş
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
silahlı saldırı
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralanan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.Ankara Valiliği’nden söz konusu cinayetle ilgili şu açıklama yapıldı:"Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir."
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sinan ateş, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), silahlı saldırı
sinan ateş, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), silahlı saldırı
Ankara Valiliği: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı
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Ankara Valiliği, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin, 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralanan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.
Ankara Valiliği’nden söz konusu cinayetle ilgili şu açıklama yapıldı:
"Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir."