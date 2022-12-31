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‘ABD, Ukrayna’daki çatışma bağlamında Rusya-Çin yakınlaşmasından endişe duyuyor’
‘ABD, Ukrayna’daki çatışma bağlamında Rusya-Çin yakınlaşmasından endişe duyuyor’
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukayna’daki çatışma bağlamında Rusya ve Çin arasında devam eden yakınlaşmadan endişe duyduklarını belirtti. 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T01:45+0300
2022-12-31T01:45+0300
2022-12-31T01:45+0300
ukrayna krizi
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çin halk cumhuriyeti
vladimir putin
şi cinping
çin devlet başkanı şi cinping
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping arasında bugün gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi.Açıklamada, “Rusya, Ukrayna’ya yönelik acımasız ve yasadışı işgalini sürdürürken Pekin’in Moskova’yla yakınlaşmasından endişe duyuyoruz. Pekin, tarafsız olduğunu iddia ediyor, ancak davranışı hala Rusya’yla bağlarını geliştirmeye yatırım yaptığını açıkça gösteriyor” ifadesine yer verildi.ABD ve Avrupa’nın Çin’i, Rusya’nın Ukrayna’daki harekatına yardımının yanı sıra, Rusya’nın Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları aşmasına desteğinin olası sonuçları konusunda uyardığı belirtilen açıklamada, “Pekin’in adımlarını yakından takip ediyoruz” diye kaydedildi.
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abd, rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, vladimir putin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping
abd, rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, vladimir putin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping
‘ABD, Ukrayna’daki çatışma bağlamında Rusya-Çin yakınlaşmasından endişe duyuyor’
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukayna’daki çatışma bağlamında Rusya ve Çin arasında devam eden yakınlaşmadan endişe duyduklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping arasında bugün gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi.
Açıklamada, “Rusya, Ukrayna’ya yönelik acımasız ve yasadışı işgalini sürdürürken Pekin’in Moskova’yla yakınlaşmasından endişe duyuyoruz. Pekin, tarafsız olduğunu iddia ediyor, ancak davranışı hala Rusya’yla bağlarını geliştirmeye yatırım yaptığını açıkça gösteriyor” ifadesine yer verildi.
ABD ve Avrupa’nın Çin’i, Rusya’nın Ukrayna’daki harekatına yardımının yanı sıra, Rusya’nın Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları aşmasına desteğinin olası sonuçları konusunda uyardığı belirtilen açıklamada, “Pekin’in adımlarını yakından takip ediyoruz” diye kaydedildi.