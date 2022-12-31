https://sputniknews.com.tr/20221231/abd-kongresi-arastirma-servisi-patriotlarin-ukraynaya-verilmesi-ciddi-sorunlara-yol-acabilir-1065248174.html
ABD Kongresi Araştırma Servisi: Patriot’ların Ukrayna’ya verilmesi ciddi sorunlara yol açabilir
ABD Kongresi Araştırma Servisi: Patriot’ların Ukrayna’ya verilmesi ciddi sorunlara yol açabilir
ABD Kongresi Araştırma Servisi, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri tedarikinin gelecekte büyük bir soruna dönüşebileceği konusunda uyardı. 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T10:42+0300
2022-12-31T10:42+0300
2022-12-31T10:42+0300
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Russia Today’in (RT) aktardığına göre, ABD Kongresi Araştırma Servisi’nin raporunda, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri tedarikinin gelecekte büyük bir soruna dönüşebileceği ve ABD Silahlı Kuvvetleri için sonuçlarının olabileceğine dikkat çekildi.Raporda, “Şu anda Ukrayna’ya Patriot sistemlerinin tedarik edilmesi ve gelecekte ek Patriot sistemlerinin gönderilmesi konusu, Kongre'nin hem yasama hem de denetim alanlarında sorunlar ortaya çıkmasına neden olabilir” ifadelerine yer verildi.Raporda, Patriot sistemlerinin ABD Silahlı Kuvvetlerinin Merkez veya Hint-Pasifik Komutanlığından çekilmesi durumunda bu bölgelerde potansiyel risklerin ortaya çıkabileceğine dikkat çekilerek, "Eğer Patriot sistemleri ABD’deki stoklardan tedarik edilirse, bu durum hazırlık ve modernizasyon döngülerini engelleyebilir” denildi.Raporda ayrıca, NATO müttefiklerinin hava savunma sistemlerini Kiev'e devretmek isteyip istemeyecekleri ve hangi silahlara karşı kullanılabilecekleri konusunun da açıklığa kavuşturulmadığına vurgu yapıldı.
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ABD Kongresi Araştırma Servisi: Patriot’ların Ukrayna’ya verilmesi ciddi sorunlara yol açabilir
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ABD Kongresi Araştırma Servisi, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri tedarikinin gelecekte büyük bir soruna dönüşebileceği konusunda uyardı.
Russia Today’in (RT) aktardığına göre, ABD Kongresi Araştırma Servisi’nin raporunda, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri tedarikinin gelecekte büyük bir soruna dönüşebileceği ve ABD Silahlı Kuvvetleri için sonuçlarının olabileceğine dikkat çekildi.
Raporda, “Şu anda Ukrayna’ya Patriot sistemlerinin tedarik edilmesi ve gelecekte ek Patriot sistemlerinin gönderilmesi konusu, Kongre'nin hem yasama hem de denetim alanlarında sorunlar ortaya çıkmasına neden olabilir” ifadelerine yer verildi.
Raporda, Patriot sistemlerinin ABD Silahlı Kuvvetlerinin Merkez veya Hint-Pasifik Komutanlığından çekilmesi durumunda bu bölgelerde potansiyel risklerin ortaya çıkabileceğine dikkat çekilerek, "Eğer Patriot sistemleri ABD’deki stoklardan tedarik edilirse, bu durum hazırlık ve modernizasyon döngülerini engelleyebilir” denildi.
Raporda ayrıca, NATO müttefiklerinin hava savunma sistemlerini Kiev'e devretmek isteyip istemeyecekleri ve hangi silahlara karşı kullanılabilecekleri konusunun da açıklığa kavuşturulmadığına vurgu yapıldı.