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TEST: 22 soruda 2022
TEST: 22 soruda 2022
2022’de hem dünyanın hem de Türkiye’nin gündemi bir hayli yoğundu. Dünya Kupası’ndan 5 kıtada yapılan çok sayıda seçime; Türkiye’nin savunma sanayisindeki... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
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test
dünya
2022 dünya kupası
yeni yıl
avrupa
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güney amerika
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siyaset
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test, dünya, 2022 dünya kupası, yeni yıl, avrupa, asya, amerika, güney amerika, kuzey amerika, siyaset, toplum, yaşam, politika, dış politika, gelişme
test, dünya, 2022 dünya kupası, yeni yıl, avrupa, asya, amerika, güney amerika, kuzey amerika, siyaset, toplum, yaşam, politika, dış politika, gelişme

TEST: 22 soruda 2022

16:15 31.12.2022 (güncellendi: 16:34 31.12.2022)
© REUTERS / Stoyan NenovYılbaşı- Noel- Yılbaşı ağacı
Yılbaşı- Noel- Yılbaşı ağacı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
© REUTERS / Stoyan Nenov
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2022’de hem dünyanın hem de Türkiye’nin gündemi bir hayli yoğundu. Dünya Kupası’ndan 5 kıtada yapılan çok sayıda seçime; Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımlardan Avrupa’nın içinde bulunduğu enerji krizine kadar pek çok konudaki hangi gelişmeleri hatırlıyorsunuz?
Test
22 soruda 2022
Türkiye - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
Türkiye’nin 2022’deki enflasyon seyri sektörleri nasıl etkiledi?
16:27
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