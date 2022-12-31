2022’de hem dünyanın hem de Türkiye’nin gündemi bir hayli yoğundu. Dünya Kupası’ndan 5 kıtada yapılan çok sayıda seçime; Türkiye’nin savunma sanayisindeki... 31.12.2022, Sputnik Türkiye

TEST: 22 soruda 2022

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2022’de hem dünyanın hem de Türkiye’nin gündemi bir hayli yoğundu. Dünya Kupası’ndan 5 kıtada yapılan çok sayıda seçime; Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımlardan Avrupa’nın içinde bulunduğu enerji krizine kadar pek çok konudaki hangi gelişmeleri hatırlıyorsunuz?