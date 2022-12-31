https://sputniknews.com.tr/20221231/22-soruda-2022-1065188052.html
TEST: 22 soruda 2022
TEST: 22 soruda 2022
2022’de hem dünyanın hem de Türkiye’nin gündemi bir hayli yoğundu. Dünya Kupası’ndan 5 kıtada yapılan çok sayıda seçime; Türkiye’nin savunma sanayisindeki... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T16:15+0300
2022-12-31T16:15+0300
2022-12-31T16:34+0300
test
dünya
2022 dünya kupası
yeni yıl
avrupa
asya
amerika
güney amerika
kuzey amerika
siyaset
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https://sputniknews.com.tr/20221231/turkiyenin-2022deki-enflasyon-seyri-sektorleri-nasil-etkiledi-1065177896.html
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TEST: 22 soruda 2022
16:15 31.12.2022 (güncellendi: 16:34 31.12.2022) Abone ol
2022’de hem dünyanın hem de Türkiye’nin gündemi bir hayli yoğundu. Dünya Kupası’ndan 5 kıtada yapılan çok sayıda seçime; Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımlardan Avrupa’nın içinde bulunduğu enerji krizine kadar pek çok konudaki hangi gelişmeleri hatırlıyorsunuz?