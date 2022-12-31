https://sputniknews.com.tr/20221231/2023-secimlerine-dogru-simdiye-kadar-kimler-adayligini-acikladi-1065163031.html

2023 seçimlerine doğru: Şimdiye kadar kimler adaylığını açıkladı?

2023 seçimlerine doğru: Şimdiye kadar kimler adaylığını açıkladı?

Türkiye 2023 yılında sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci cumhurbaşkanı olmak için adaylar tek tek ortaya çıkıyor. Cumhur... 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T16:20+0300

2022-12-31T16:20+0300

2022-12-31T16:32+0300

seçim

erken seçim

recep tayyip erdoğan

ak parti

chp

mhp

vatan partisi

iyi parti

deva partisi

gelecek partisi

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Zamanında yapılması durumunda Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci cumhurbaşkanını seçmek için Haziran ayında sandık başına gidecek. Seçimin daha erken olma ihtimali de bulunuyor.2017 yılından yapılan referandum oylaması ile değişen sisteme göre cumhurbaşkanı adayı olmak için ya mecliste grubu bulunan bir parti tarafından aday olarak teklif edilmek, ya da 100 bin imza toplanması gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı takvime göre 5 gün içerisinde bu imzalar toplanması gerekiyor. 100 bin imzayı toplayamayanlar aday olma haklarını kaybediyor.Aday olmak isteyenler seçime aylar kala tek tek açıklama yaparak çalışmaları başladı. Aday olmak isteyen isimler ya mecliste grubu olan bir partinin desteğini arayacak ya da 100 bin imza için çalışma yürütecek.Cumhur ittifakının adayı Erdoğan2023 Seçimi için ilk adayı Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından açıklandı. Şubat ayında partisinin Kızılcahamam Kampında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli “Bizim cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır” açıklaması yaptı.MHP yıl içerisinde de “Aday net, karar net” mitingleri düzenlemeye başladı. Bahçeli’nin açıklamaları sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır” açıklamasını yaptı. Recep Tayyip Erdoğan AK Parti ve MHP’nin önerisi ile aday olabileceği gibi 100 bin imza toplayarak da aday olabilecek.Vatan Partisi kurultayında karar alındıVatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek, partinin 11’inci Genel Kurultayı’nda cumhurbaşkanı adayı olarak önerildi. Kurultayda oy birliği ile Vatan Partisi’nin 2023 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı olarak seçildi. Vatan Partisi’nin mecliste grubu bulunmadığı için Perinçek 100 bin imza toplaması gerekiyor. 2018 seçimlerinde Doğu Perinçek 100 bin imza toplayarak aday olmuştu.İnce: 100 bin imza bulursam adayımKüçükçekmece'de partisinin düzenlediği Gençlik Buluşması'na katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Cumhurbaşkanı adaylığım için hem üstüne para vereceğiz, hem de imza toplayacağız. 100 bin kişi imza verirse aday olacağım. İnşallah sizler de imza verirsiniz" dedi. İnce de Perinçek gibi 100 bin imza arayacak. İnce önceki seçimlerde CHP’nin adayı olarak seçimlere girmişti.Uzan aday olacağını açıkladı2002 seçimlerinde Genç Parti’nin Genel Başkanı olarak yüzde 7 oranında oy alan Cem Uzan 2023 seçimlerine Cumhurbaşkanı olacağını açıkladı. Uzan, “Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlerde olacağım” açıklaması yaptı. Uzan da Perinçek ve İnce gibi 100 bin imza toplayarak aday olmaya hazırlanıyor.Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı’nın adayları belli değilParlamenter Sistem’e geçiş için çalışma yürüten CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, DP ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu altılı masanın adayı ise henüz belli değil. Altılı masayı oluşturan liderler kendi aralarında gerçekleştirdiği görüşmeler ile ortak adaylarını belirleyecek. İçinde HDP’nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakının adayı da henüz açıklanmadı. Türkiye Komünist Partisi, Sol Parti, Devrim Hareketi ve Türkiye Komünist Hareketi bir araya gelerek oluşturduğu Sosyalist Güç Birliği'nden de henüz bir aday açıklaması yapılmadı.2023 yılından bu ittifaklarında adaylarını açıklaması bekleniyor. Bu ittifakların oluşturan partiler içinde mecliste grubu bulunan partilerin olması nedeniyle açıklanacak adayların 100 bin imza toplamasına gerek bulunmuyor.

https://sputniknews.com.tr/20221231/dunyanin-2022deki-secim-seruveni-5-kitada-14-ulkenin-iktidari-degisti-1065167915.html

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