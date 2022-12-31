https://sputniknews.com.tr/20221231/2022nin-catismalari-ve-toplumsal-olaylari-1065296903.html
2022'nin çatışmaları ve toplumsal olayları
2022'nin çatışmaları ve toplumsal olayları
Gerçeğin Yörüngesi'nde, geride bıraktığımız yılda yaşanan çatışmaları ve toplumsal olaylar ele alındı. 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T15:04+0300
2022-12-31T15:04+0300
2023-01-02T15:04+0300
gerçeğin yörüngesi
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savaş
çatışma
eylem
operasyon
askeri operasyon
miting
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Gerçeğin Yörüngesi - 2022'nin çatışmaları ve toplumsal olayları
Gerçeğin Yörüngesi - 2022'nin çatışmaları ve toplumsal olayları
2022 yılı, her alanda olduğu gibi çatışma alanları ve toplumsal olaylar açısından da sıcak bir yıl oldu. Savaşlar, suikastlar, darbeler, kitlesel eylemler ve daha fazlası. 2022'nin savaşları ve toplumsal olayları, Gerçeğin Yörüngesi'nde.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Erkin Öncan
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radyo, savaş, çatışma, eylem, operasyon, askeri operasyon, miting, аудио
radyo, savaş, çatışma, eylem, operasyon, askeri operasyon, miting, аудио
2022'nin çatışmaları ve toplumsal olayları
15:04 31.12.2022 (güncellendi: 15:04 02.01.2023) Abone ol
Gerçeğin Yörüngesi'nde, geride bıraktığımız yılda yaşanan çatışmaları ve toplumsal olaylar ele alındı.
2022 yılı, her alanda olduğu gibi çatışma alanları ve toplumsal olaylar açısından da sıcak bir yıl oldu.
Savaşlar, suikastlar, darbeler, kitlesel eylemler ve daha fazlası.
2022'nin savaşları ve toplumsal olayları, Gerçeğin Yörüngesi'nde.