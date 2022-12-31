https://sputniknews.com.tr/20221231/2022nin-catismalari-ve-toplumsal-olaylari-1065296903.html

2022'nin çatışmaları ve toplumsal olayları

2022'nin çatışmaları ve toplumsal olayları

Gerçeğin Yörüngesi'nde, geride bıraktığımız yılda yaşanan çatışmaları ve toplumsal olaylar ele alındı. 31.12.2022, Sputnik Türkiye

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gerçeğin yörüngesi

radyo

savaş

çatışma

eylem

operasyon

askeri operasyon

miting

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Gerçeğin Yörüngesi - 2022'nin çatışmaları ve toplumsal olayları Gerçeğin Yörüngesi - 2022'nin çatışmaları ve toplumsal olayları

2022 yılı, her alanda olduğu gibi çatışma alanları ve toplumsal olaylar açısından da sıcak bir yıl oldu. Savaşlar, suikastlar, darbeler, kitlesel eylemler ve daha fazlası. 2022'nin savaşları ve toplumsal olayları, Gerçeğin Yörüngesi'nde.

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2022

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