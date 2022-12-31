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GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
ABD ve Batı medyasında yer verilmeyen gerçeklerin anlatıldığı ve doğru bilinen yanlışların ele alındığı Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi, her Cumartesi günü dinleyicileriyle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221231/2022nin-catismalari-ve-toplumsal-olaylari-1065296903.html
2022'nin çatışmaları ve toplumsal olayları
2022'nin çatışmaları ve toplumsal olayları
Gerçeğin Yörüngesi'nde, geride bıraktığımız yılda yaşanan çatışmaları ve toplumsal olaylar ele alındı. 31.12.2022, Sputnik Türkiye
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gerçeğin yörüngesi
radyo
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çatışma
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Gerçeğin Yörüngesi - 2022'nin çatışmaları ve toplumsal olayları
Gerçeğin Yörüngesi - 2022'nin çatışmaları ve toplumsal olayları
2022 yılı, her alanda olduğu gibi çatışma alanları ve toplumsal olaylar açısından da sıcak bir yıl oldu. Savaşlar, suikastlar, darbeler, kitlesel eylemler ve daha fazlası. 2022'nin savaşları ve toplumsal olayları, Gerçeğin Yörüngesi'nde.
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radyo, savaş, çatışma, eylem, operasyon, askeri operasyon, miting, аудио
radyo, savaş, çatışma, eylem, operasyon, askeri operasyon, miting, аудио

2022'nin çatışmaları ve toplumsal olayları

15:04 31.12.2022 (güncellendi: 15:04 02.01.2023)
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Gerçeğin Yörüngesi - 2022'nin çatışmaları ve toplumsal olayları
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Erkin Öncan - Sputnik Türkiye
Erkin Öncan
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Gerçeğin Yörüngesi'nde, geride bıraktığımız yılda yaşanan çatışmaları ve toplumsal olaylar ele alındı.
2022 yılı, her alanda olduğu gibi çatışma alanları ve toplumsal olaylar açısından da sıcak bir yıl oldu.
Savaşlar, suikastlar, darbeler, kitlesel eylemler ve daha fazlası.
2022'nin savaşları ve toplumsal olayları, Gerçeğin Yörüngesi'nde.
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