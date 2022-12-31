Fotoğraflarla 2022 yılının enleri

94'üncü Oscar Ödül Töreni'nde, ünlü aktör Will Smith, gecenin sunuculuğunu üstlenen oyuncu ve komedyen Chris Rock'ı sahnede tokatladı. Smith tokadın ardından yerine geri oturdu, sunucuya "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Her iki oyuncunun da argo sözler sarf etmesi nedeniyle yayıncı kuruluş o anların sesini ekrana vermedi. Olaydan yaklaşık 40 dakika sonra Will Smith en iyi erkek oyuncu ödülünü almak için sahneye çıktı. Fakat Smith'in 10 yıl boyunca Oscar'dan men edilmesinin yanı sıra birçok projesi de iptal edildi.
94'üncü Oscar Ödül Töreni'nde, ünlü aktör Will Smith, gecenin sunuculuğunu üstlenen oyuncu ve komedyen Chris Rock'ı sahnede tokatladı. Smith tokadın ardından yerine geri oturdu, sunucuya "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Her iki oyuncunun da argo sözler sarf etmesi nedeniyle yayıncı kuruluş o anların sesini ekrana vermedi. Olaydan yaklaşık 40 dakika sonra Will Smith en iyi erkek oyuncu ödülünü almak için sahneye çıktı. Fakat Smith'in 10 yıl boyunca Oscar'dan men edilmesinin yanı sıra birçok projesi de iptal edildi.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2022 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda tek artistik yüzme finallerinde ABD'yi temsil eden yüzücü Anita Alvarez performansı esnasında bayıldı. Suyun altında hareketsiz kalan yüzücüyü suya atlayan koçu Andrea Fuentes kurtardı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2022 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda tek artistik yüzme finallerinde ABD'yi temsil eden yüzücü Anita Alvarez performansı esnasında bayıldı. Suyun altında hareketsiz kalan yüzücüyü suya atlayan koçu Andrea Fuentes kurtardı.
Haziran ayında Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Platin Jübile'de Kate Middleton ve Prens William'ın küçük oğlu Prens Louis'in tavırları uzun süre gündemde kaldı. Küçük çocuğun annesine zor anlar yaşattığı görüntüler, çeşitli analizlere dahi konu oldu.
Haziran ayında Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Platin Jübile'de Kate Middleton ve Prens William'ın küçük oğlu Prens Louis'in tavırları uzun süre gündemde kaldı. Küçük çocuğun annesine zor anlar yaşattığı görüntüler, çeşitli analizlere dahi konu oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10'uncu ayağı Britanya Grand Prix'si, korkutucu bir kaza ile başladı. Mercedes pilotu George Russell'ın Gasly'den darbe almasıyla aracın kontrolünü kaybetmesi sonucunda, Mercedes aracı, Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou'nun aracına çarptı. Bu darbe sonucunda aracı ters dönen ve taklalar atarak bariyerlere çarpan Zhou, yarışı takip edenleri korkuttu. Bu kazanın ardından Zhou'nun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10'uncu ayağı Britanya Grand Prix'si, korkutucu bir kaza ile başladı. Mercedes pilotu George Russell'ın Gasly'den darbe almasıyla aracın kontrolünü kaybetmesi sonucunda, Mercedes aracı, Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou'nun aracına çarptı. Bu darbe sonucunda aracı ters dönen ve taklalar atarak bariyerlere çarpan Zhou, yarışı takip edenleri korkuttu. Bu kazanın ardından Zhou'nun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Fransa’nın başkenti Paris’teki Moda Haftası sırasında yapılan Coperni defilesi ilginç bir gösteriye tanıklık etti. Dünyaca ünlü model Bella Hadid sahneye sadece bir iç çamaşırıyla çıktı, ardından üç kişi gelip sprey boyayla Hadid’i boyamaya başladı. Özel bir maddeden yapılan sprey boya, modelin üstünde bir elbiseye dönüştü. Hadid’in üzerine sprey ile yapılan elbise sunumu ‘Yılın Viral Anı’ olarak kayıtlara geçti.
Fransa’nın başkenti Paris’teki Moda Haftası sırasında yapılan Coperni defilesi ilginç bir gösteriye tanıklık etti. Dünyaca ünlü model Bella Hadid sahneye sadece bir iç çamaşırıyla çıktı, ardından üç kişi gelip sprey boyayla Hadid’i boyamaya başladı. Özel bir maddeden yapılan sprey boya, modelin üstünde bir elbiseye dönüştü. Hadid’in üzerine sprey ile yapılan elbise sunumu ‘Yılın Viral Anı’ olarak kayıtlara geçti.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü yıkıldı' parolasıyla duyuruldu. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu. Kraliçe Elizabeth'in cenazesi ise bu fotoğraf ile hafızalara kazındı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü yıkıldı' parolasıyla duyuruldu. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu. Kraliçe Elizabeth'in cenazesi ise bu fotoğraf ile hafızalara kazındı.
Arjantin’in Fransa’yı yenerek 1986’dan sonra ilk kez Dünya Kupası’nı kazanma başarısı göstermesi yılın en büyük spor olayları arasında yerini aldı. Katar'da düzenlenen turnuva, Arjantin'in takım kaptanı Lionel Messi'nin alamadığı tek kupayı sonunda kaldırması ile son buldu.
Arjantin’in Fransa’yı yenerek 1986’dan sonra ilk kez Dünya Kupası’nı kazanma başarısı göstermesi yılın en büyük spor olayları arasında yerini aldı. Katar'da düzenlenen turnuva, Arjantin'in takım kaptanı Lionel Messi'nin alamadığı tek kupayı sonunda kaldırması ile son buldu.
Bir ucunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, diğer ucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in oturduğu uzun masa, 2022 yılında sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaydı. Daha sonra Kremlin tarafından yapılan açıklamda, Fransız liderin KOVİD-19 testine girmeyi reddettmesi üzerine sağlık açısından bu masanın kullanıldığı belirtildi.
Bir ucunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, diğer ucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in oturduğu uzun masa, 2022 yılında sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaydı. Daha sonra Kremlin tarafından yapılan açıklamda, Fransız liderin KOVİD-19 testine girmeyi reddettmesi üzerine sağlık açısından bu masanın kullanıldığı belirtildi.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk tam renkli uzay fotoğrafını Temmuz ayında yayınladı. Bu görüntü bu yılın en çok konuşulan fotoğraf karelerinden biri oldu.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk tam renkli uzay fotoğrafını Temmuz ayında yayınladı. Bu görüntü bu yılın en çok konuşulan fotoğraf karelerinden biri oldu.
94'üncü Oscar Ödül Töreni'nde, ünlü aktör Will Smith, gecenin sunuculuğunu üstlenen oyuncu ve komedyen Chris Rock'ı sahnede tokatladı. Smith tokadın ardından yerine geri oturdu, sunucuya "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Her iki oyuncunun da argo sözler sarf etmesi nedeniyle yayıncı kuruluş o anların sesini ekrana vermedi. Olaydan yaklaşık 40 dakika sonra Will Smith en iyi erkek oyuncu ödülünü almak için sahneye çıktı. Fakat Smith'in 10 yıl boyunca Oscar'dan men edilmesinin yanı sıra birçok projesi de iptal edildi.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2022 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda tek artistik yüzme finallerinde ABD'yi temsil eden yüzücü Anita Alvarez performansı esnasında bayıldı. Suyun altında hareketsiz kalan yüzücüyü suya atlayan koçu Andrea Fuentes kurtardı.
Haziran ayında Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Platin Jübile'de Kate Middleton ve Prens William'ın küçük oğlu Prens Louis'in tavırları uzun süre gündemde kaldı. Küçük çocuğun annesine zor anlar yaşattığı görüntüler, çeşitli analizlere dahi konu oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10'uncu ayağı Britanya Grand Prix'si, korkutucu bir kaza ile başladı. Mercedes pilotu George Russell'ın Gasly'den darbe almasıyla aracın kontrolünü kaybetmesi sonucunda, Mercedes aracı, Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou'nun aracına çarptı. Bu darbe sonucunda aracı ters dönen ve taklalar atarak bariyerlere çarpan Zhou, yarışı takip edenleri korkuttu. Bu kazanın ardından Zhou'nun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Fransa’nın başkenti Paris’teki Moda Haftası sırasında yapılan Coperni defilesi ilginç bir gösteriye tanıklık etti. Dünyaca ünlü model Bella Hadid sahneye sadece bir iç çamaşırıyla çıktı, ardından üç kişi gelip sprey boyayla Hadid’i boyamaya başladı. Özel bir maddeden yapılan sprey boya, modelin üstünde bir elbiseye dönüştü. Hadid’in üzerine sprey ile yapılan elbise sunumu ‘Yılın Viral Anı’ olarak kayıtlara geçti.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü yıkıldı' parolasıyla duyuruldu. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu. Kraliçe Elizabeth'in cenazesi ise bu fotoğraf ile hafızalara kazındı.
Arjantin’in Fransa’yı yenerek 1986’dan sonra ilk kez Dünya Kupası’nı kazanma başarısı göstermesi yılın en büyük spor olayları arasında yerini aldı. Katar'da düzenlenen turnuva, Arjantin'in takım kaptanı Lionel Messi'nin alamadığı tek kupayı sonunda kaldırması ile son buldu.
Bir ucunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, diğer ucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in oturduğu uzun masa, 2022 yılında sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaydı. Daha sonra Kremlin tarafından yapılan açıklamda, Fransız liderin KOVİD-19 testine girmeyi reddettmesi üzerine sağlık açısından bu masanın kullanıldığı belirtildi.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk tam renkli uzay fotoğrafını Temmuz ayında yayınladı. Bu görüntü bu yılın en çok konuşulan fotoğraf karelerinden biri oldu.