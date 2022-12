Fotoğraflarla 2022 yılının enleri

94'üncü Oscar Ödül Töreni'nde, ünlü aktör Will Smith, gecenin sunuculuğunu üstlenen oyuncu ve komedyen Chris Rock'ı sahnede tokatladı. Smith tokadın ardından yerine geri oturdu, sunucuya "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Her iki oyuncunun da argo sözler sarf etmesi nedeniyle yayıncı kuruluş o anların sesini ekrana vermedi. Olaydan yaklaşık 40 dakika sonra Will Smith en iyi erkek oyuncu ödülünü almak için sahneye çıktı. Fakat Smith'in 10 yıl boyunca Oscar'dan men edilmesinin yanı sıra birçok projesi de iptal edildi.