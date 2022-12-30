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Yılbaşında canlı bomba saldırısı hazırlığındaki terörist yakalandı: Kilisede keşif yapmış
Yılbaşında canlı bomba saldırısı hazırlığındaki terörist yakalandı: Kilisede keşif yapmış
Yaklaşan yılbaşı öncesi hedefinde vatandaşların yoğunlukta olduğu yerler ile kilise ve sinagoglar olduğu belirtilen canlı bomba eğitimi alan IŞİD mensubu... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T10:26+0300
2022-12-30T10:45+0300
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Operasyon, kent merkezinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü iş birliği ile yapıldı.Kanlı eylem hazırlığında olan IŞİD mensubu teröristlerin hedefinde yeni yıl kutlamaları, ibadethaneler, Yahudi ve Hristiyanların ayin ve etkinlikleri, yabancı ülke temsilcilikleri, alışveriş merkezleri ve eğlence merkezleri olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti.Bu doğrultuda geçmiş dönemde örgütün DAŞİŞA listesinde adı geçen ve istişhad (canlı bomba) eylemi için istekli olduğu, eğitim aldığı ve radikal yapısı bulunduğu tespit edilen Iraklı Abu Shuayb Layth Raad Zaıd’in Afyonkarahisar’da olduğu belirlendi.Ekipler yaptıkları takip sonrası şahsın kaldığı eve dün sabaha karşı baskın düzenledi. Baskında kıskıvrak yakalanan şahıs gözaltına alındı.'IŞİD silahlı terör örgütü üyesi olma iddiası ve canlı bomba eylemi gerçekleştirmesi muhtemel' olduğu belirtilen Layth Raad Zaıd Al/Refeat, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221228/istanbulda-deas-hts-ve-el-kaideye-yonelik-operasyon-18-zanli-yakalandi-1065123218.html
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işid, afyonkarahisar
işid, afyonkarahisar

Yılbaşında canlı bomba saldırısı hazırlığındaki terörist yakalandı: Kilisede keşif yapmış

10:26 30.12.2022 (güncellendi: 10:45 30.12.2022)
© DHAYaklaşan yılbaşı öncesi hedefinde vatandaşların yoğunlukta olduğu yerler ile kilise ve sinagoglar olduğu belirtilen canlı bomba eğitimi alan IŞİD mensubu terörist Afyonkarahisar’da polisin düzenlediği başarılı operasyonla yakalandı.
Yaklaşan yılbaşı öncesi hedefinde vatandaşların yoğunlukta olduğu yerler ile kilise ve sinagoglar olduğu belirtilen canlı bomba eğitimi alan IŞİD mensubu terörist Afyonkarahisar’da polisin düzenlediği başarılı operasyonla yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© DHA
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Yaklaşan yılbaşı öncesi hedefinde vatandaşların yoğunlukta olduğu yerler ile kilise ve sinagoglar olduğu belirtilen canlı bomba eğitimi alan IŞİD mensubu terörist Afyonkarahisar’da polisin düzenlediği başarılı operasyonla yakalandı.
Operasyon, kent merkezinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü iş birliği ile yapıldı.
Kanlı eylem hazırlığında olan IŞİD mensubu teröristlerin hedefinde yeni yıl kutlamaları, ibadethaneler, Yahudi ve Hristiyanların ayin ve etkinlikleri, yabancı ülke temsilcilikleri, alışveriş merkezleri ve eğlence merkezleri olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti.
Bu doğrultuda geçmiş dönemde örgütün DAŞİŞA listesinde adı geçen ve istişhad (canlı bomba) eylemi için istekli olduğu, eğitim aldığı ve radikal yapısı bulunduğu tespit edilen Iraklı Abu Shuayb Layth Raad Zaıd’in Afyonkarahisar’da olduğu belirlendi.
Ekipler yaptıkları takip sonrası şahsın kaldığı eve dün sabaha karşı baskın düzenledi. Baskında kıskıvrak yakalanan şahıs gözaltına alındı.
'IŞİD silahlı terör örgütü üyesi olma iddiası ve canlı bomba eylemi gerçekleştirmesi muhtemel' olduğu belirtilen Layth Raad Zaıd Al/Refeat, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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