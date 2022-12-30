https://sputniknews.com.tr/20221230/ticaret-bakanligi-gurbulak-gumruk-ve-dis-ticaret-bolge-mudur-vekili-erdogani-gorevden-aldi-1065239185.html
Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'ı görevden aldı
Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'ı görevden aldı
Ticaret Bakanlığınca yapılan idari tahkikat sonucunda, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan görevinden alındı. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T21:38+0300
2022-12-30T21:38+0300
2022-12-30T21:40+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
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Bakanlığın, Twitter hesabından, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'a ilişkin paylaşım yapıldı.Açıklamada, "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevinden alınmıştır." ifadesi kullanıldı.Bakanlık tarafından, daha önce Bölge Müdür Vekili Erdoğan hakkında, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların incelenmesi ve soruşturulması için müfettişler görevlendirilmişti.
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Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'ı görevden aldı
21:38 30.12.2022 (güncellendi: 21:40 30.12.2022) Abone ol
Ticaret Bakanlığınca yapılan idari tahkikat sonucunda, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan görevinden alındı.
Bakanlığın, Twitter hesabından, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'a ilişkin paylaşım yapıldı.
Açıklamada, "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevinden alınmıştır." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık tarafından, daha önce Bölge Müdür Vekili Erdoğan hakkında, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların incelenmesi ve soruşturulması için müfettişler görevlendirilmişti.