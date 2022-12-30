https://sputniknews.com.tr/20221230/ticaret-bakanligi-gurbulak-gumruk-ve-dis-ticaret-bolge-mudur-vekili-erdogani-gorevden-aldi-1065239185.html

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'ı görevden aldı

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'ı görevden aldı

Ticaret Bakanlığınca yapılan idari tahkikat sonucunda, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan görevinden alındı. 30.12.2022, Sputnik Türkiye

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2022-12-30T21:38+0300

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türkiye

ticaret bakanlığı

tokat

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Bakanlığın, Twitter hesabından, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'a ilişkin paylaşım yapıldı.Açıklamada, "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevinden alınmıştır." ifadesi kullanıldı.Bakanlık tarafından, daha önce Bölge Müdür Vekili Erdoğan hakkında, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların incelenmesi ve soruşturulması için müfettişler görevlendirilmişti.

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