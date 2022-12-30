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TBMM’yi 2023’te yoğun bir mesai bekliyor
TBMM’yi 2023’te yoğun bir mesai bekliyor
Bütçe görüşmeleri sonrasında çalışmalarına ara veren TBMM 3 Ocak’ta yeniden çalışmaya başlayacak. Meclis’in gündeminde sözleşmelilere kadro, EYT, Anayasa... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T16:11+0300
2022-12-30T16:11+0300
türkiye
tbmm
tbmm başkanlığı
tbmm genel kurulu
tbmm plan ve bütçe komisyonu
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
eyt
sözleşmeli personel
anayasa
seçim
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Zamanında yapılması durumunda 18 Haziran’da yapılacak seçimler öncesinde, 2023 yılında TBMM’yi yoğun bir mesai bekliyor. Bütçe görüşmeleri sonrasında çalışmalarına ara veren Meclis, 3 Ocak’ta 2023 mesaisine başlayacak. Meclis'in gündeminde sözleşmelilere kadro, EYT, Anayasa düzenlemesi gibi başlıklar olacak. Meclis’te seçimin erkene çekilmesine yönelik kararında gündeme gelmesi öngörülüyor.Öncelik sözleşmeliye kadroMeclis'te 2023 yılında öncelikli gündem, 2022’nin son günlerinde Meclis Başkanlığı’na sunulan sözleşmelilerin kadroya alınması düzenlemesi olacak. Kamuda çalışan yaklaşık 550 bin sözleşmeli memur 3+1 formülü ile kadroya geçecek. Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olması şartı bulunacak. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacak. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecek. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek. Düzenlemenin yeni yılın ilk günlerinde komisyondan ele alınması planlanıyor.EYT düzenlemesi bekleniyorEmeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Açıklanan bu düzenlemenin yeni yılın ilk günlerinden Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Düzenlemenin meclise gelmesi ile birlikte önce komisyon ardından da genel kurulda görüşülecek.Anayasa düzenlemesi Meclis'e gelecekAK Parti’nin başörtüsü ve ailenin yapısına ilişkin hazırladığı Anayasa düzenlemesinin de 2023 yılı içinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemenin genel kurulda kabul edilmesi için 400 milletvekilinin “Evet” demesi gerekiyor. 360 milletvekilinin “Evet” demesi durumunda ise Anayasa düzenlemesi halk oylamasına sunulacak. Cumhur İttifakı’nın yeterli sandalye sayının bulunmaması nedeniyle, AK Parti önümüzdeki günlerde siyasi partileri yeniden ziyaret edecek.Adalet düzenlemesi de gündeme gelecekCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Adalet Bakanlığının düzenleme ihtiyaçlarına yönelik çalışma toplantısı yapıldı. Bu toplantıda ele alınan başlıklara ilişkin yeni bir yargı paketinin önümüzdeki günlerde meclise gönderilmesi bekleniyor.Seçimin erkene alınması gündeme gelecekCumhurbaşkanı ve milletvekilliği için seçimler normal şartlarda 18 Haziran’da gerçekleşecek. Seçim tarihinin öne alınması için ya mecliste 360 milletvekilinin evet demesi ya da cumhurbaşkanın seçim kararı alması gerekiyor. 2023 yılında seçim tarihinin öne alınmasına ilişkin başlığında mecliste konuşulması bekleniyor.
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Osman Nuri Cerit
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tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, tbmm plan ve bütçe komisyonu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), eyt, sözleşmeli personel, anayasa, seçim, erken seçim, genel seçim
tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, tbmm plan ve bütçe komisyonu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), eyt, sözleşmeli personel, anayasa, seçim, erken seçim, genel seçim

TBMM’yi 2023’te yoğun bir mesai bekliyor

16:11 30.12.2022
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TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AA
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Osman Nuri Cerit
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Bütçe görüşmeleri sonrasında çalışmalarına ara veren TBMM 3 Ocak’ta yeniden çalışmaya başlayacak. Meclis’in gündeminde sözleşmelilere kadro, EYT, Anayasa düzenlemesi olacak. Mecliste ele alınacak başlıklar arasında seçimin öne alınması da olacak.
Zamanında yapılması durumunda 18 Haziran’da yapılacak seçimler öncesinde, 2023 yılında TBMM’yi yoğun bir mesai bekliyor. Bütçe görüşmeleri sonrasında çalışmalarına ara veren Meclis, 3 Ocak’ta 2023 mesaisine başlayacak.
Meclis'in gündeminde sözleşmelilere kadro, EYT, Anayasa düzenlemesi gibi başlıklar olacak. Meclis’te seçimin erkene çekilmesine yönelik kararında gündeme gelmesi öngörülüyor.

Öncelik sözleşmeliye kadro

Meclis'te 2023 yılında öncelikli gündem, 2022’nin son günlerinde Meclis Başkanlığı’na sunulan sözleşmelilerin kadroya alınması düzenlemesi olacak. Kamuda çalışan yaklaşık 550 bin sözleşmeli memur 3+1 formülü ile kadroya geçecek. Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olması şartı bulunacak. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacak. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecek. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek. Düzenlemenin yeni yılın ilk günlerinde komisyondan ele alınması planlanıyor.

EYT düzenlemesi bekleniyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Açıklanan bu düzenlemenin yeni yılın ilk günlerinden Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Düzenlemenin meclise gelmesi ile birlikte önce komisyon ardından da genel kurulda görüşülecek.

Anayasa düzenlemesi Meclis'e gelecek

AK Parti’nin başörtüsü ve ailenin yapısına ilişkin hazırladığı Anayasa düzenlemesinin de 2023 yılı içinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemenin genel kurulda kabul edilmesi için 400 milletvekilinin “Evet” demesi gerekiyor. 360 milletvekilinin “Evet” demesi durumunda ise Anayasa düzenlemesi halk oylamasına sunulacak. Cumhur İttifakı’nın yeterli sandalye sayının bulunmaması nedeniyle, AK Parti önümüzdeki günlerde siyasi partileri yeniden ziyaret edecek.

Adalet düzenlemesi de gündeme gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Adalet Bakanlığının düzenleme ihtiyaçlarına yönelik çalışma toplantısı yapıldı. Bu toplantıda ele alınan başlıklara ilişkin yeni bir yargı paketinin önümüzdeki günlerde meclise gönderilmesi bekleniyor.

Seçimin erkene alınması gündeme gelecek

Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği için seçimler normal şartlarda 18 Haziran’da gerçekleşecek. Seçim tarihinin öne alınması için ya mecliste 360 milletvekilinin evet demesi ya da cumhurbaşkanın seçim kararı alması gerekiyor. 2023 yılında seçim tarihinin öne alınmasına ilişkin başlığında mecliste konuşulması bekleniyor.
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