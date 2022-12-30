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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova'da NATO ile bir felaketten kaçınmayı başardık
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova'da NATO ile bir felaketten kaçınmayı başardık
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova ve Metohi'deki son gerginlik sırasında ülkenin NATO ile bir felaket yaşanmasından kaçınmayı başardığını ifade etti. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T21:08+0300
2022-12-30T21:08+0300
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Kosovo Online portalının aktardığına göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosovalı Sırplar tarafından ülkenin kuzeyinde kurulan barikatların kaldırılmaya başlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Kosova ve Metohi'deki son gerginlik sırasında ülkenin NATO ile bir felaketin yaşanmasından kaçınmayı başardığını söyledi.Vucic, “Bu akşam, bu sefer büyük bir felaketten kaçmayı nasıl başardığımızın ve Priştine makamlarının neden kuzeye gelmediğinin detaylarını anlatacağım. NATO ile yaşanacak bir felaketin eşiğine gelmiştik, ancak bundan kaçınmayı başardık” dedi.Vucic, Sırbistan'ın Kosova'yı tanımaya zorlanması için yılın başında farklı ülkelerden üst düzey yetkililerin ülkeye geleceklerini tahmin ettiğini belirterek, “Ocak ayının ilk yarısında dünyanın ‘devlerinin’ bana gelip hoşlarına gidecek bir anlaşmaya nasıl varabileceğimizi ‘öğretmelerini’ bekliyorum. Her zaman midemi bulandırıyor ama onları iyi karşılayacağım ve memnun olduğumu, bu harika sohbetlerden ne kadar keyif aldığım vs. görüntüsü vereceğim” ifadelerini kullandı.6 Aralık'ta Vucic, Kosova Özel Kuvvetleri ile Sırp vatandaşları arasında çatışma meydana geldiğini duyurmuştu. Aynı gün, yerel basında Kosova'nın kuzey kesiminde patlamalar olduğu bildirilmişti. 10 Aralık'ta eski bir Sırp polis memuru olan Dejan Pantiç, Mitrovica'da Kosova polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Bu olay, Sırp halkının protesto dalgasını tetikleyerek barikatlar kurmalarına ve iki ana sınır kapısında trafiği engellemelerine neden olmuştu.
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aleksandr vucic, sırbistan, kosova
aleksandr vucic, sırbistan, kosova

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova'da NATO ile bir felaketten kaçınmayı başardık

21:08 30.12.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEKAleksandar Vucic
Aleksandar Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova ve Metohi'deki son gerginlik sırasında ülkenin NATO ile bir felaket yaşanmasından kaçınmayı başardığını ifade etti.
Kosovo Online portalının aktardığına göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosovalı Sırplar tarafından ülkenin kuzeyinde kurulan barikatların kaldırılmaya başlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Kosova ve Metohi'deki son gerginlik sırasında ülkenin NATO ile bir felaketin yaşanmasından kaçınmayı başardığını söyledi.
Vucic, “Bu akşam, bu sefer büyük bir felaketten kaçmayı nasıl başardığımızın ve Priştine makamlarının neden kuzeye gelmediğinin detaylarını anlatacağım. NATO ile yaşanacak bir felaketin eşiğine gelmiştik, ancak bundan kaçınmayı başardık” dedi.
Vucic, Sırbistan'ın Kosova'yı tanımaya zorlanması için yılın başında farklı ülkelerden üst düzey yetkililerin ülkeye geleceklerini tahmin ettiğini belirterek, “Ocak ayının ilk yarısında dünyanın ‘devlerinin’ bana gelip hoşlarına gidecek bir anlaşmaya nasıl varabileceğimizi ‘öğretmelerini’ bekliyorum. Her zaman midemi bulandırıyor ama onları iyi karşılayacağım ve memnun olduğumu, bu harika sohbetlerden ne kadar keyif aldığım vs. görüntüsü vereceğim” ifadelerini kullandı.
6 Aralık'ta Vucic, Kosova Özel Kuvvetleri ile Sırp vatandaşları arasında çatışma meydana geldiğini duyurmuştu. Aynı gün, yerel basında Kosova'nın kuzey kesiminde patlamalar olduğu bildirilmişti. 10 Aralık'ta eski bir Sırp polis memuru olan Dejan Pantiç, Mitrovica'da Kosova polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Bu olay, Sırp halkının protesto dalgasını tetikleyerek barikatlar kurmalarına ve iki ana sınır kapısında trafiği engellemelerine neden olmuştu.
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