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Şi ile görüşen Putin: Rusya ve Çin orduları arasındaki işbirliğini artıracağız
Şi ile görüşen Putin: Rusya ve Çin orduları arasındaki işbirliğini artıracağız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile video-konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Putin görüşmeleri sırasında, ülkesi... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T12:43+0300
2022-12-30T12:43+0300
dünya
rusya
çin
vladimir putin
şi cinping
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Rusya lideri Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi, video-konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiler. Bir kısmı Rusya televizyonlarında canlı yayınlanan görüşme, kapalı kapılar ardında devam etti.Putin görüşmenin başında Şi’ye, ülkesinin Çin ile askeri işbirliğini artırmak istediğini söyledi.“Rusya ve Çin orduları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz” diyen Rusya Devlet Başkanı, ülkesi ve Çin’in ‘Batı’nın benzerleri daha önce görülmemiş baskı ve provokasyonları ile başarılı bir biçimde başa çıktığını’ kaydetti.Putin, ayrıca Şi’yi Rusya’ya davet etti.
https://sputniknews.com.tr/20221229/rusya-ve-cin-ayda-bilimsel-istasyon-kuracak-1065172683.html
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rusya, çin, vladimir putin, şi cinping
rusya, çin, vladimir putin, şi cinping

Şi ile görüşen Putin: Rusya ve Çin orduları arasındaki işbirliğini artıracağız

12:43 30.12.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin, Şi Cinping
Vladimir Putin, Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile video-konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Putin görüşmeleri sırasında, ülkesi ve Çin’in silahlı kuvvetleri arasında işbirliğini artırmak istediklerini söyledi.
Rusya lideri Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi, video-konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiler. Bir kısmı Rusya televizyonlarında canlı yayınlanan görüşme, kapalı kapılar ardında devam etti.
Putin görüşmenin başında Şi’ye, ülkesinin Çin ile askeri işbirliğini artırmak istediğini söyledi.
“Rusya ve Çin orduları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz” diyen Rusya Devlet Başkanı, ülkesi ve Çin’in ‘Batı’nın benzerleri daha önce görülmemiş baskı ve provokasyonları ile başarılı bir biçimde başa çıktığını’ kaydetti.
Putin, ayrıca Şi’yi Rusya’ya davet etti.
Ay - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
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