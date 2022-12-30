https://sputniknews.com.tr/20221230/si-ile-gorusen-putin-rusya-ve-cin-ordulari-arasindaki-isbirligini-artiracagiz-1065213437.html
Şi ile görüşen Putin: Rusya ve Çin orduları arasındaki işbirliğini artıracağız
Şi ile görüşen Putin: Rusya ve Çin orduları arasındaki işbirliğini artıracağız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile video-konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Putin görüşmeleri sırasında, ülkesi... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T12:43+0300
2022-12-30T12:43+0300
2022-12-30T12:43+0300
dünya
rusya
çin
vladimir putin
şi cinping
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/04/1053478582_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_d73edb373f2c7105523e479088a19707.jpg
Rusya lideri Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi, video-konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiler. Bir kısmı Rusya televizyonlarında canlı yayınlanan görüşme, kapalı kapılar ardında devam etti.Putin görüşmenin başında Şi’ye, ülkesinin Çin ile askeri işbirliğini artırmak istediğini söyledi.“Rusya ve Çin orduları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz” diyen Rusya Devlet Başkanı, ülkesi ve Çin’in ‘Batı’nın benzerleri daha önce görülmemiş baskı ve provokasyonları ile başarılı bir biçimde başa çıktığını’ kaydetti.Putin, ayrıca Şi’yi Rusya’ya davet etti.
https://sputniknews.com.tr/20221229/rusya-ve-cin-ayda-bilimsel-istasyon-kuracak-1065172683.html
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/04/1053478582_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_af1b91d5be51e7562258862d63d7081a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, çin, vladimir putin, şi cinping
rusya, çin, vladimir putin, şi cinping
Şi ile görüşen Putin: Rusya ve Çin orduları arasındaki işbirliğini artıracağız
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile video-konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Putin görüşmeleri sırasında, ülkesi ve Çin’in silahlı kuvvetleri arasında işbirliğini artırmak istediklerini söyledi.
Rusya lideri Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi, video-konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiler. Bir kısmı Rusya televizyonlarında canlı yayınlanan görüşme, kapalı kapılar ardında devam etti.
Putin görüşmenin başında Şi’ye, ülkesinin Çin ile askeri işbirliğini artırmak istediğini söyledi.
“Rusya ve Çin orduları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz” diyen Rusya Devlet Başkanı, ülkesi ve Çin’in ‘Batı’nın benzerleri daha önce görülmemiş baskı ve provokasyonları ile başarılı bir biçimde başa çıktığını’ kaydetti.
Putin, ayrıca Şi’yi Rusya’ya davet etti.