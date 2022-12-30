https://sputniknews.com.tr/20221230/si-ile-gorusen-putin-rusya-ve-cin-ordulari-arasindaki-isbirligini-artiracagiz-1065213437.html

Şi ile görüşen Putin: Rusya ve Çin orduları arasındaki işbirliğini artıracağız

Şi ile görüşen Putin: Rusya ve Çin orduları arasındaki işbirliğini artıracağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile video-konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Putin görüşmeleri sırasında, ülkesi... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T12:43+0300

2022-12-30T12:43+0300

2022-12-30T12:43+0300

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Rusya lideri Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi, video-konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiler. Bir kısmı Rusya televizyonlarında canlı yayınlanan görüşme, kapalı kapılar ardında devam etti.Putin görüşmenin başında Şi’ye, ülkesinin Çin ile askeri işbirliğini artırmak istediğini söyledi.“Rusya ve Çin orduları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz” diyen Rusya Devlet Başkanı, ülkesi ve Çin’in ‘Batı’nın benzerleri daha önce görülmemiş baskı ve provokasyonları ile başarılı bir biçimde başa çıktığını’ kaydetti.Putin, ayrıca Şi’yi Rusya’ya davet etti.

https://sputniknews.com.tr/20221229/rusya-ve-cin-ayda-bilimsel-istasyon-kuracak-1065172683.html

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