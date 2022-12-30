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Sebze üretiminde düşüş
Sebze üretiminde düşüş
Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri'ni açıkladı. Üretim miktarlarında, 2022 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T13:47+0300
2022-12-30T13:47+0300
yaşam
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
sebze
üretim
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Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri'ni açıkladı. Üretim miktarlarında, 2022 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 14,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 7,7 oranında artış olurken; sebzelerde yüzde 0,5 oranında azalma oldu.Buna göre, üretim miktarları 2022 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 70,2 milyon ton, sebzelerde 31,6 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 26,8 milyon ton olarak gerçekleşti.Sebze üretimi azaldıTahıl ürünleri üretim miktarları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,3 oranında artarak yaklaşık 38,7 milyon ton olarak gerçekleşti.Bir önceki yıla göre, buğday üretimi yüzde 11,9 oranında artarak 19,8 milyon ton, mısır üretimi yüzde 25,9 oranında artarak 8,5 milyon ton, arpa üretimi yüzde 47,8 oranında artarak 8,5 milyon ton, çavdar üretimi yüzde 36,5 oranında artarak 273 bin ton, yulaf üretimi yüzde 32,2 oranında artarak 365 bin ton oldu.Baklagiller grubunda, nohut yüzde 22,1 oranında artarak 580 bin ton, kuru fasulye yüzde 11,5 oranında azalarak 270 bin ton, kırmızı mercimek yüzde 75,4 oranında artarak 400 bin ton; yumru bitkilerden patates ise yüzde 2 oranında artarak 5,2 milyon ton üretildi.Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 14,8 oranında azalarak 155 bin ton, ayçiçeği üretimi yüzde 5,6 oranında artarak yaklaşık 2,6 milyon ton oldu.Tütün üretimi yüzde 15 oranında artarak 82,3 bin ton, şeker pancarı üretimi ise yüzde 6,9 oranında artarak 19 milyon ton olarak gerçekleşti.Sebze ürünleri üretim miktarı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,5 oranında azalarak yaklaşık 31,6 milyon ton olarak gerçekleşti.Sebzeler grubunda üretim miktarlarına bakıldığında, hıyarda yüzde 2,6, havuçta yüzde 33,5, salçalık kapya biberde yüzde 2,5 oranında artış olurken; domateste yüzde 0,7, karpuzda yüzde 2,1, kuru soğanda yüzde 6 oranında azalma olduğu görüldü.
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), sebze, üretim
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), sebze, üretim

Sebze üretiminde düşüş

13:47 30.12.2022
© AApazar, meyve, sebze
pazar, meyve, sebze - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri'ni açıkladı. Üretim miktarlarında, 2022 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 14.6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 7.7 oranında artış olurken; sebzelerde yüzde 0.5 oranında azalma oldu
Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri'ni açıkladı. Üretim miktarlarında, 2022 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 14,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 7,7 oranında artış olurken; sebzelerde yüzde 0,5 oranında azalma oldu.
Buna göre, üretim miktarları 2022 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 70,2 milyon ton, sebzelerde 31,6 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 26,8 milyon ton olarak gerçekleşti.

Sebze üretimi azaldı

Tahıl ürünleri üretim miktarları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,3 oranında artarak yaklaşık 38,7 milyon ton olarak gerçekleşti.
Bir önceki yıla göre, buğday üretimi yüzde 11,9 oranında artarak 19,8 milyon ton, mısır üretimi yüzde 25,9 oranında artarak 8,5 milyon ton, arpa üretimi yüzde 47,8 oranında artarak 8,5 milyon ton, çavdar üretimi yüzde 36,5 oranında artarak 273 bin ton, yulaf üretimi yüzde 32,2 oranında artarak 365 bin ton oldu.
Baklagiller grubunda, nohut yüzde 22,1 oranında artarak 580 bin ton, kuru fasulye yüzde 11,5 oranında azalarak 270 bin ton, kırmızı mercimek yüzde 75,4 oranında artarak 400 bin ton; yumru bitkilerden patates ise yüzde 2 oranında artarak 5,2 milyon ton üretildi.
Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 14,8 oranında azalarak 155 bin ton, ayçiçeği üretimi yüzde 5,6 oranında artarak yaklaşık 2,6 milyon ton oldu.
Tütün üretimi yüzde 15 oranında artarak 82,3 bin ton, şeker pancarı üretimi ise yüzde 6,9 oranında artarak 19 milyon ton olarak gerçekleşti.
Sebze ürünleri üretim miktarı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,5 oranında azalarak yaklaşık 31,6 milyon ton olarak gerçekleşti.
Sebzeler grubunda üretim miktarlarına bakıldığında, hıyarda yüzde 2,6, havuçta yüzde 33,5, salçalık kapya biberde yüzde 2,5 oranında artış olurken; domateste yüzde 0,7, karpuzda yüzde 2,1, kuru soğanda yüzde 6 oranında azalma olduğu görüldü.
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