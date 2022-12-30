https://sputniknews.com.tr/20221230/sanayi-elektrigine-yuzde-16-indirim-1065209825.html

Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim

Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim

EPDK, 2023 yılının ilk 3 ayında geçerli olacak elektrik fiyatlarını belirledi. Buna göre sanayide elektiriğe yüzde 16 indirim yapıldı. 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T10:58+0300

2022-12-30T10:58+0300

2022-12-30T11:02+0300

ekonomi

elektrik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/13/1061369105_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_ebfcb384ef6d4bb7f8b7450f8dc37d5a.jpg

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz enerji piyasalarındaki fiyat hareketlerini ve kaynak bazında oluşan maliyetleri hassasiyetle takip ettiklerini vurguladı. Yılmaz şunları söyledi:Yılmaz; piyasa takas fiyatı tavan rakamının elektrik ticaretinde elektriğin maksimum satılabilecek fiyatını gösterdiğini, daha önce maliyetleri yüksek olan özellikle ithal kömür ve doğal gaz maliyetleri nedeniyle artan fiyat tavanının kaynak bazlı oluşan maliyet azalışları nedeniyle düşürüldüğüne dikkat çekti.EPDK Başkanı Yılmaz “Piyasadaki elektrik fiyatının düşmesi çok önemli ve olumlu bir gösterge. Maliyetlerde yaşanan bu düşüşleri biz takip etmeye ve anında piyasaya yansıtmaya devam edeceğiz. Tarifeler hesaplanırken de en önemli kalem olan bu fiyatların düşüşü devam ederse bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacaktır” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elektrik