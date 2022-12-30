https://sputniknews.com.tr/20221230/rusyada-microsoft-outlookun-yerini-pocta-20-alacak-1065197605.html

Rusya’da Microsoft Outlook'un yerini Poçta 2.0 alacak

Rusya’da Microsoft Outlook'un yerini Poçta 2.0 alacak

Rus yazılım şirketi Noviye Oblaçnıye Tehnologii, Microsoft Outlook’un yerini alacak Poçta 2.0 platformunda kurumsal bir posta sistemi geliştirileceğini... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

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Rus yazılım şirketi Noviye Oblaçnıye Tehnologii’nin, 2023 yılı sonuna kadar ithalattan bağımsız Poçta 2.0 platformunda kurumsal bir posta sistemi geliştireceği ifade edildi. Maliyeti 1.1 milyar ruble (yaklaşık 285 milyon TL) olan yeni sistemin, Microsoft Outlook’un analoğu olacağı belirtildi.Vedomosti gazetesinin haberine göre, projede ayrıca Ay-Teko adlı bilişim şirketi ve Rosatom devlet şirketi yer alıyor. Rusya Bilgi ve İletişim Teknolojileri İthalat İkame Merkezi Direktörü İlya Massuh, projenin siparişçisinin Rosatom, geliştiricinin Noviye Oblaçnıye Tehnologii, uygulayıcısının da Ay-teko olduğunu söyledi.Yeni sistemin 400 binden fazla e-postayı destekleyeceği ifade edilirken kullanıcıların günde yaklaşık 50 posta gönderebileceğini ve ortalama hacmin 500 kilobayt olacağı belirtildi.Sistemin testlerine haziran ayında başlaması, 2023 sonuna doğru da piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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