https://sputniknews.com.tr/20221230/rusyada-microsoft-outlookun-yerini-pocta-20-alacak-1065197605.html
Rusya’da Microsoft Outlook'un yerini Poçta 2.0 alacak
Rusya’da Microsoft Outlook'un yerini Poçta 2.0 alacak
Rus yazılım şirketi Noviye Oblaçnıye Tehnologii, Microsoft Outlook’un yerini alacak Poçta 2.0 platformunda kurumsal bir posta sistemi geliştirileceğini... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T00:02+0300
2022-12-30T00:02+0300
2022-12-30T00:07+0300
microsoft
dünya
mail
bilişim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/07/1057092267_0:118:3071:1845_1920x0_80_0_0_8fb0e9718ab24165b577e6e92a58e132.jpg
Rus yazılım şirketi Noviye Oblaçnıye Tehnologii’nin, 2023 yılı sonuna kadar ithalattan bağımsız Poçta 2.0 platformunda kurumsal bir posta sistemi geliştireceği ifade edildi. Maliyeti 1.1 milyar ruble (yaklaşık 285 milyon TL) olan yeni sistemin, Microsoft Outlook’un analoğu olacağı belirtildi.Vedomosti gazetesinin haberine göre, projede ayrıca Ay-Teko adlı bilişim şirketi ve Rosatom devlet şirketi yer alıyor. Rusya Bilgi ve İletişim Teknolojileri İthalat İkame Merkezi Direktörü İlya Massuh, projenin siparişçisinin Rosatom, geliştiricinin Noviye Oblaçnıye Tehnologii, uygulayıcısının da Ay-teko olduğunu söyledi.Yeni sistemin 400 binden fazla e-postayı destekleyeceği ifade edilirken kullanıcıların günde yaklaşık 50 posta gönderebileceğini ve ortalama hacmin 500 kilobayt olacağı belirtildi.Sistemin testlerine haziran ayında başlaması, 2023 sonuna doğru da piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/07/1057092267_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a165c54252bb60b21eb75bf1291e6966.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
microsoft, mail, bilişim
Rusya’da Microsoft Outlook'un yerini Poçta 2.0 alacak
00:02 30.12.2022 (güncellendi: 00:07 30.12.2022) Abone ol
Rus yazılım şirketi Noviye Oblaçnıye Tehnologii, Microsoft Outlook’un yerini alacak Poçta 2.0 platformunda kurumsal bir posta sistemi geliştirileceğini açıkladı.
Rus yazılım şirketi Noviye Oblaçnıye Tehnologii’nin, 2023 yılı sonuna kadar ithalattan bağımsız Poçta 2.0 platformunda kurumsal bir posta sistemi geliştireceği ifade edildi. Maliyeti 1.1 milyar ruble (yaklaşık 285 milyon TL) olan yeni sistemin, Microsoft Outlook’un analoğu olacağı belirtildi.
Vedomosti gazetesinin haberine göre, projede ayrıca Ay-Teko adlı bilişim şirketi ve Rosatom devlet şirketi yer alıyor. Rusya Bilgi ve İletişim Teknolojileri İthalat İkame Merkezi Direktörü İlya Massuh, projenin siparişçisinin Rosatom, geliştiricinin Noviye Oblaçnıye Tehnologii, uygulayıcısının da Ay-teko olduğunu söyledi.
Yeni sistemin 400 binden fazla e-postayı destekleyeceği ifade edilirken kullanıcıların günde yaklaşık 50 posta gönderebileceğini ve ortalama hacmin 500 kilobayt olacağı belirtildi.
Sistemin testlerine haziran ayında başlaması, 2023 sonuna doğru da piyasaya sürülmesi planlanıyor.