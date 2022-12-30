Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221230/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-savunma-sanayisi-icin-calisan-enerji-tesisleri-vuruldu-1065225987.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da savunma sanayisi için çalışan enerji tesisleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da savunma sanayisi için çalışan enerji tesisleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Aralık Perşembe günü Ukrayna’da askeri komuta sistemine ve savunma sanayisinin çalışmasını sağlayan enerji tesislerine füze... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T17:14+0300
2022-12-30T17:14+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
enerji
igor konaşenkov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0a/1063286271_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8460406656942e23c670ce79856fbc60.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada “29 Aralık’ta Rusya ordusu, Ukrayna’nın askeri komuta sistemine ve savunma sanayisi işletmelerinin çalışmasını sağlayan enerji tesislerine hava ve deniz tabanlı uzun menzilli hassas silahlarla yoğun saldırı gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.Konaşenkov, “Saldırının hedefine ulaşıldı, belirlenen tüm tesisler vuruldu” dedi.Saldırı sonucu askeri teçhizat ve mühimmat üretiminin ve Ukrayna ordu rezervlerinin batı bölgelerinden doğu bölgelerine naklinin durduğunu anlatan Konaşenkov, “Demiryolu taşımacılığının bozulması sonucu, Ukrayna ordusuna giden yabancı silahlar cepheden uzak bölgelerde bloke edildi” diye ekledi.Son bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait bir S-300 hava savunma sistemi, ABD yapımı 2 AN/TPQ-50 radarı, 2 adet 2S1 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi, 2 adet Grad çok namlulu roketatar, D-20 ve D-30 obüslerinin yok edildiği belirtildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 savaş uçağı, 2 Mi-8 helikopteri ve biri Bayraktar-TB2 dahil 15 insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221230/natodan-baris-icin-cozum-onerisi-ukraynayi-daha-cok-silahlandiralim-1065224878.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0a/1063286271_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bb59f92ed900a3d26e10a3d46497af04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, enerji, igor konaşenkov
rusya, ukrayna, enerji, igor konaşenkov

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da savunma sanayisi için çalışan enerji tesisleri vuruldu

17:14 30.12.2022
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Aralık Perşembe günü Ukrayna’da askeri komuta sistemine ve savunma sanayisinin çalışmasını sağlayan enerji tesislerine füze saldırılarının düzenlendiğini, tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada “29 Aralık’ta Rusya ordusu, Ukrayna’nın askeri komuta sistemine ve savunma sanayisi işletmelerinin çalışmasını sağlayan enerji tesislerine hava ve deniz tabanlı uzun menzilli hassas silahlarla yoğun saldırı gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.
Konaşenkov, “Saldırının hedefine ulaşıldı, belirlenen tüm tesisler vuruldu” dedi.
Saldırı sonucu askeri teçhizat ve mühimmat üretiminin ve Ukrayna ordu rezervlerinin batı bölgelerinden doğu bölgelerine naklinin durduğunu anlatan Konaşenkov, “Demiryolu taşımacılığının bozulması sonucu, Ukrayna ordusuna giden yabancı silahlar cepheden uzak bölgelerde bloke edildi” diye ekledi.
Son bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait bir S-300 hava savunma sistemi, ABD yapımı 2 AN/TPQ-50 radarı, 2 adet 2S1 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi, 2 adet Grad çok namlulu roketatar, D-20 ve D-30 obüslerinin yok edildiği belirtildi.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 savaş uçağı, 2 Mi-8 helikopteri ve biri Bayraktar-TB2 dahil 15 insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi.
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
Ukrayna krizi
NATO'dan barış için çözüm önerisi: Ukrayna'yı daha çok silahlandıralım
16:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала