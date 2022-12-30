https://sputniknews.com.tr/20221230/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-savunma-sanayisi-icin-calisan-enerji-tesisleri-vuruldu-1065225987.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da savunma sanayisi için çalışan enerji tesisleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da savunma sanayisi için çalışan enerji tesisleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Aralık Perşembe günü Ukrayna’da askeri komuta sistemine ve savunma sanayisinin çalışmasını sağlayan enerji tesislerine füze... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T17:14+0300
2022-12-30T17:14+0300
2022-12-30T17:14+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
enerji
igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada “29 Aralık’ta Rusya ordusu, Ukrayna’nın askeri komuta sistemine ve savunma sanayisi işletmelerinin çalışmasını sağlayan enerji tesislerine hava ve deniz tabanlı uzun menzilli hassas silahlarla yoğun saldırı gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.Konaşenkov, “Saldırının hedefine ulaşıldı, belirlenen tüm tesisler vuruldu” dedi.Saldırı sonucu askeri teçhizat ve mühimmat üretiminin ve Ukrayna ordu rezervlerinin batı bölgelerinden doğu bölgelerine naklinin durduğunu anlatan Konaşenkov, “Demiryolu taşımacılığının bozulması sonucu, Ukrayna ordusuna giden yabancı silahlar cepheden uzak bölgelerde bloke edildi” diye ekledi.Son bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait bir S-300 hava savunma sistemi, ABD yapımı 2 AN/TPQ-50 radarı, 2 adet 2S1 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi, 2 adet Grad çok namlulu roketatar, D-20 ve D-30 obüslerinin yok edildiği belirtildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 savaş uçağı, 2 Mi-8 helikopteri ve biri Bayraktar-TB2 dahil 15 insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221230/natodan-baris-icin-cozum-onerisi-ukraynayi-daha-cok-silahlandiralim-1065224878.html
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rusya, ukrayna, enerji, igor konaşenkov
rusya, ukrayna, enerji, igor konaşenkov
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da savunma sanayisi için çalışan enerji tesisleri vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Aralık Perşembe günü Ukrayna’da askeri komuta sistemine ve savunma sanayisinin çalışmasını sağlayan enerji tesislerine füze saldırılarının düzenlendiğini, tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada “29 Aralık’ta Rusya ordusu, Ukrayna’nın askeri komuta sistemine ve savunma sanayisi işletmelerinin çalışmasını sağlayan enerji tesislerine hava ve deniz tabanlı uzun menzilli hassas silahlarla yoğun saldırı gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.
Konaşenkov, “Saldırının hedefine ulaşıldı, belirlenen tüm tesisler vuruldu” dedi.
Saldırı sonucu askeri teçhizat ve mühimmat üretiminin ve Ukrayna ordu rezervlerinin batı bölgelerinden doğu bölgelerine naklinin durduğunu anlatan Konaşenkov, “Demiryolu taşımacılığının bozulması sonucu, Ukrayna ordusuna giden yabancı silahlar cepheden uzak bölgelerde bloke edildi” diye ekledi.
Son bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait bir S-300 hava savunma sistemi, ABD yapımı 2 AN/TPQ-50 radarı, 2 adet 2S1 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi, 2 adet Grad çok namlulu roketatar, D-20 ve D-30 obüslerinin yok edildiği belirtildi.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 savaş uçağı, 2 Mi-8 helikopteri ve biri Bayraktar-TB2 dahil 15 insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi.