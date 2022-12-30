https://sputniknews.com.tr/20221230/rusya-maliye-bakanligi-yuanin-ulusal-refah-fonundaki-payini-yuzde-80e-cikariyor-1065238614.html
Rusya Maliye Bakanlığı, yuanın Ulusal Refah Fonu’ndaki payını yüzde 80'e çıkarıyor
Rusya Maliye Bakanlığı, yuanın Ulusal Refah Fonu’ndaki payını yüzde 80'e çıkarıyor
Rusya Maliye Bakanlığı’nın Çin yuanının Rusya Ulusal Refah Fonu’ndaki payını yüzde 80'e çıkaracağı bildirildi. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T21:18+0300
2022-12-30T21:18+0300
2022-12-30T21:18+0300
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Rus basınına göre, Rusya Maliye Bakanlığı, euro, sterlin ve yeni Ulusal Refah Fonu’nun (FNB) döviz yapısından çıkarmayı, bunun yanında yuanın payını yüzde 80'e, altının payını ise yüzde 40'a kadar artırmayı planlıyor.2021'de Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan oranlara göre, FNB’nin yüzde 39.7'si euro, yüzde 30.4'ü yuan, yüzde 20.2'si altın, yüzde 5'i sterlin, yüzde 4.7'si yenden oluşuyor. Fonun hacminin 1 Aralık itibarıyla 11.4 trilyon ruble olduğu tahmin ediliyor. Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası, FNB'deki payların yeni dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.Rusya Maliye Bakanlığı, yuanı Şubat 2021'de FNB'nin döviz yapısına dahil etmişti. Maliye Bakanı Anton Siluanov hafta başında yaptığı açıklamada, bütçe kuralının bir parçası olarak Ocak 2023'ten itibaren FNB’yi yuan ile doldurmayı planladıklarını belirtmişti.Siluanov, yuanın Rusya döviz piyasasında rezerv para birimi ve yeterli likidite özelliklerine sahip olduğunu vurgulamıştı.
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Rusya Maliye Bakanlığı, yuanın Ulusal Refah Fonu’ndaki payını yüzde 80'e çıkarıyor
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Rusya Maliye Bakanlığı’nın Çin yuanının Rusya Ulusal Refah Fonu’ndaki payını yüzde 80'e çıkaracağı bildirildi.
Rus basınına göre, Rusya Maliye Bakanlığı, euro, sterlin ve yeni Ulusal Refah Fonu’nun (FNB) döviz yapısından çıkarmayı, bunun yanında yuanın payını yüzde 80'e, altının payını ise yüzde 40'a kadar artırmayı planlıyor.
2021'de Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan oranlara göre, FNB’nin yüzde 39.7'si euro, yüzde 30.4'ü yuan, yüzde 20.2'si altın, yüzde 5'i sterlin, yüzde 4.7'si yenden oluşuyor. Fonun hacminin 1 Aralık itibarıyla 11.4 trilyon ruble olduğu tahmin ediliyor. Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası, FNB'deki payların yeni dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Rusya Maliye Bakanlığı, yuanı Şubat 2021'de FNB'nin döviz yapısına dahil etmişti. Maliye Bakanı Anton Siluanov hafta başında yaptığı açıklamada, bütçe kuralının bir parçası olarak Ocak 2023'ten itibaren FNB’yi yuan ile doldurmayı planladıklarını belirtmişti.
Siluanov, yuanın Rusya döviz piyasasında rezerv para birimi ve yeterli likidite özelliklerine sahip olduğunu vurgulamıştı.