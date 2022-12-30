https://sputniknews.com.tr/20221230/resmi-gazetede-yayimlandi-tutun-ve-alkollu-icki-satis-belgelerine-zam-1065203397.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün ve alkollü içki satış belgelerine zam

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün ve alkollü içki satış belgelerine zam

Tarım ve Orman Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tütün ve alkollü içkilerin satışı belgelerine zam yaptı. Belge 2023'te toptan satış için 28 bin... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T01:44+0300

2022-12-30T01:44+0300

2022-12-30T01:45+0300

türkiye

resmi gazete

sigara

alkol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1c/1061704162_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7b7dd358c663b1d7f2efbbebb7bdd289.jpg

Sigara ve alkollü içkiye düzenli olarak yapılan ÖTV zamlarının ardından, bu ürünlerin satışı için gerekli olan belgelere de yeni yıl zammı geldi.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ" i, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tebliğle tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin 2023 yılı bedelleri belirlendi. Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli 28 bin 813 lira olacak.Perakende satış belgelerinin bedeli ise il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde bin 482 lira, ilçe merkezlerinde 980 lira, diğer mahallerde 356 lira olarak uygulanacak.Açık içki satış belgeleri için il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 6 bin 186 lira, diğer mahallerde 2 bin 174 lira bedel ödenecek.Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri de il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 15 bin 47 lira diğer mahallerde 13 bin 821 lira bedelle alınabilecek."Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22, 23 ve 26. Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.Söz konusu tebliğle, gelecek yıl uygulanacak tesis kurma ve faaliyet uygunluk belgeleriyle tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri belirlendi.Buna göre, tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi 219 bin 608 lira, tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi, 439 bin 216 lira tütün ticareti yetki belgesi 219 bin 608 lira tütün ticareti yetki belgesi vize işlemleri 21 bin 960 lira bedelle alınabilecek.Söz konusu tebliğler, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

https://sputniknews.com.tr/20211231/resmi-gazetede-yayimlandi-tutun-ve-alkollu-icki-satis-belgelerine-zam-1052283052.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

resmi gazete, sigara, alkol