https://sputniknews.com.tr/20221230/putinde-erdogana-yeni-yil-tebrigi-1065215964.html

Putin'den Erdoğan'a yeni yıl tebriği

Putin'den Erdoğan'a yeni yıl tebriği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl tebriğini iletti. Putin, mesajında iki ülke arasındaki, uzun vadeli... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T13:54+0300

2022-12-30T13:54+0300

2022-12-30T14:24+0300

dünya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

yeni yıl

tebrik

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği yeni yıl tebriği mesajında, ülkesi ile Türkiye’nin ‘karşılıklı yarara dayanan ilişkilerinin uluslararası durumdaki güçlüklere karşın dinamik bir biçimde gelişmekte olduğunu’ kaydetti.Putin, geçen yıl içerisinde Rusya ile Türkiye’nin işbirliklerini pek çok alanda geliştirmeyi başardıklarını vurguladı.Putin, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşası ve Türkiye’de bölgesel bir gaz aktarım merkezi kurulması gibi bölgenin enerji güvenliğini uzun vadeli olarak koruyacak büyük ortak projelerimiz başarılı bir biçimde gerçekleştiriliyorlar” ifadelerini kullandı.Rusya lideri, ‘Rusya ve Türkiye’nin beraber hareket ederek ikili işbirliğini halklarının menfaatleri doğrultusunda ve Avrasya’da istikrarı ve güvenliği güçlendirmek için geliştirmeyi başaracaklarına inandığını’ da sözlerine ekledi.Kremlin’in açıklamasına göre Rusya lideri, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a da bir yeni yıl tebriği mesajı iletti. Putin, Esad’a mesajında ‘Suriye’nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünü değişmez bir biçimde desteklemeyi sürdüreceklerini’ kaydetti.Putin’in ayrıca, Çin, Hindistan ve Vietnam liderlerine de birer yeni yıl tebriği mesajı gönderdiği belirtildi.Bununla beraber Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın ülkesine yaptırım uygulayan ve resmen ‘hasım ülke’ olarak kabul edilen ABD, Almanya ya da Fransa gibi ülkelerin liderlerine ise yeni yıl tebriği iletmeyi planlamadığını söyledi.Peskov, Putin’in görevde olan Avrupalı liderler içinden sadece Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Sırbistan Devlet Başkanı Vuçiç’e birer yeni yıl tebriği ilettiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20221229/turkiye-rus-turistlerin-yeni-yil-kutlamalari-icin-sectigi-en-populer-ulke-1065184006.html

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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, yeni yıl, tebrik