https://sputniknews.com.tr/20221230/putin-hasim-ulkelerin-gaz-borclarini-yabanci-para-birimleriyle-odemelerine-izin-verdi-1065241073.html
Putin, hasım ülkelerin gaz borçlarını yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verdi
Putin, hasım ülkelerin gaz borçlarını yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle 'dost olmayan' Batılı ülkelerin, Rus doğalgazına yönelik borçlarını dolar veya euro gibi... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T23:44+0300
2022-12-30T23:44+0300
2022-12-30T23:45+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
vladimir putin
doğalgaz
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Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rusya'ya yaptırım uygulayan ve 'dost olmayan' şeklinde tanımlanan Batılı ülkelerin, Rus gazı için yalnızca rubleyle ödeme yapabileceklerine yönelik kararda değişikliğe gidildi.Rus gazı ithal eden hasım ülkelerin, borçlarını dolar veya euro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verilen kararnameye göre, söz konusu ülkelerin borcunu ödemesi, Rus gazı sevkiyatının tekrar başlaması anlamına gelmeyecek.Putin'in 31 Mart'ta, hasım ülke listesinde yer alan Rus gazı alıcılarının, satın aldıkları doğalgaz için ödemeleri Rus para birimi ruble cinsinden yapmalarını içeren kararnameyi imzaladı.Rusya lideri, “Ödemelerin bu biçimde yapılmaması hâlinde, bunu, alıcının yükümlülüğünü yerine getirmeyip borcunu ödemediği şeklinde değerlendireceğiz. Kimse bize hiçbir şeyi bedavaya satmıyor, biz de hayır işi yapmayacağız, yani mevcut sözleşmelere son verilecek” ifadelerini kullanmıştı.Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Avrupalı bazı şirketlere doğalgaz sevkiyatlarını durdurmuştu.
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rusya, vladimir putin, doğalgaz
rusya, vladimir putin, doğalgaz
Putin, hasım ülkelerin gaz borçlarını yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verdi
23:44 30.12.2022 (güncellendi: 23:45 30.12.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle 'dost olmayan' Batılı ülkelerin, Rus doğalgazına yönelik borçlarını dolar veya euro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verildi.
Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rusya'ya yaptırım uygulayan ve 'dost olmayan' şeklinde tanımlanan Batılı ülkelerin, Rus gazı için yalnızca rubleyle ödeme yapabileceklerine yönelik kararda değişikliğe gidildi.
Rus gazı ithal eden hasım ülkelerin, borçlarını dolar veya euro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verilen kararnameye göre, söz konusu ülkelerin borcunu ödemesi, Rus gazı sevkiyatının tekrar başlaması anlamına gelmeyecek.
Putin'in 31 Mart'ta, hasım ülke listesinde yer alan Rus gazı alıcılarının, satın aldıkları doğalgaz için ödemeleri Rus para birimi ruble cinsinden yapmalarını içeren kararnameyi imzaladı.
Rusya lideri, “Ödemelerin bu biçimde yapılmaması hâlinde, bunu, alıcının yükümlülüğünü yerine getirmeyip borcunu ödemediği şeklinde değerlendireceğiz. Kimse bize hiçbir şeyi bedavaya satmıyor, biz de hayır işi yapmayacağız, yani mevcut sözleşmelere son verilecek” ifadelerini kullanmıştı.
Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Avrupalı bazı şirketlere doğalgaz sevkiyatlarını durdurmuştu.