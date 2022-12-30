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https://sputniknews.com.tr/20221230/orduda-sahte-psikolog-yakalandi-klinik-acmis-televizyon-programlarina-katilmis-1065219038.html
Ordu'da sahte psikolog yakalandı: Klinik açmış, televizyon programlarına katılmış
Ordu'da sahte psikolog yakalandı: Klinik açmış, televizyon programlarına katılmış
Ordu’nun Altınordu ilçesinde diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği belirlenen E.E. hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T14:59+0300
2022-12-30T15:36+0300
ordu
sahte
psikolog
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Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) gelen bir ihbar üzerine 44 yaşındaki E.E.’nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında E.E.’nin, Yeni Mahalle Bülbül Caddesi’ndeki, ‘Bir Bilen Psikoloji’ adı altındaki ofisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede iş yerinin ruhsatsız olduğu ve vergi levhası olmadığı ortaya çıktı.İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen ve diploması bulunmayan E.E., işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Bu arada E.E.’nin, Ordu’da katıldığı televizyon programlarında da kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221223/sahte-doktor-ozkiraz-bircok-ameliyata-katilmis-dikis-bile-atmis-1064942908.html
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ordu, sahte, psikolog, diploma
ordu, sahte, psikolog, diploma

Ordu'da sahte psikolog yakalandı: Klinik açmış, televizyon programlarına katılmış

14:59 30.12.2022 (güncellendi: 15:36 30.12.2022)
© DHASahte psikolog
Sahte psikolog - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© DHA
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği belirlenen E.E. hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) gelen bir ihbar üzerine 44 yaşındaki E.E.’nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında E.E.’nin, Yeni Mahalle Bülbül Caddesi’ndeki, ‘Bir Bilen Psikoloji’ adı altındaki ofisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede iş yerinin ruhsatsız olduğu ve vergi levhası olmadığı ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen ve diploması bulunmayan E.E., işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bu arada E.E.’nin, Ordu’da katıldığı televizyon programlarında da kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı öğrenildi.
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