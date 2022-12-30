https://sputniknews.com.tr/20221230/natodan-baris-icin-cozum-onerisi-ukraynayi-daha-cok-silahlandiralim-1065224878.html

NATO'dan barış için çözüm önerisi: Ukrayna'yı daha çok silahlandıralım

NATO'dan barış için çözüm önerisi: Ukrayna'yı daha çok silahlandıralım

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, barışa giden yolun Kiev yönetimine askeri destekten geçtiğini savundu. 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T16:44+0300

2022-12-30T16:44+0300

2022-12-30T16:44+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

jens stoltenberg

silah

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerine Ukrayna'ya silah desteğini artırma çağrısı yaptı.Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Stoltenberg, "Müttefikleri daha fazlasını yapmaya çağırıyorum. Ukrayna'nın üstün geldiğinden ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kazanmadığından emin olmak tüm güvenlik çıkarlarımıza" dedi.Ukrayna'nın mevcut sistemler için yeterli mühimmat almasının daha önemli olduğunu söyleyen Stoltenberg, mühimmat ve yedek parça ihtiyacını 'muazzam' şeklinde niteledi.NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya askeri desteğin 'barışa giden en kestirme yol' olduğunu iddia ederek, "Çoğu savaşın müzakere masasında sonlandığını biliyoruz. Muhtemelen bu (Rusya-Ukrayna) savaş da öyle olacak. Ukrayna'nın bu müzakerelerde neler başarabileceğinin askeri duruma bağlı olduğunun da farkındayız" ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı liderlere çeşitli silahlar ve hava savunma sistemleri tedarik etmeleri talebinde bulunmuştu.Bunun yanı sıra ABD de geçen hafta Patriot hava savunma sistemi de dahil olmak üzere Kiev yönetimine yaklaşık 2 milyar dolarlık ilave askeri yardım tahsis etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221223/rusya-ukraynada-nato-egitmenleri-oldukca-guvenlik-garantileri-hakkinda-ciddi-muzakereler-yapilamaz-1064914457.html

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