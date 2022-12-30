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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221230/natodan-baris-icin-cozum-onerisi-ukraynayi-daha-cok-silahlandiralim-1065224878.html
NATO'dan barış için çözüm önerisi: Ukrayna'yı daha çok silahlandıralım
NATO'dan barış için çözüm önerisi: Ukrayna'yı daha çok silahlandıralım
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, barışa giden yolun Kiev yönetimine askeri destekten geçtiğini savundu. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T16:44+0300
2022-12-30T16:44+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
jens stoltenberg
silah
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerine Ukrayna'ya silah desteğini artırma çağrısı yaptı.Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Stoltenberg, "Müttefikleri daha fazlasını yapmaya çağırıyorum. Ukrayna'nın üstün geldiğinden ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kazanmadığından emin olmak tüm güvenlik çıkarlarımıza" dedi.Ukrayna'nın mevcut sistemler için yeterli mühimmat almasının daha önemli olduğunu söyleyen Stoltenberg, mühimmat ve yedek parça ihtiyacını 'muazzam' şeklinde niteledi.NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya askeri desteğin 'barışa giden en kestirme yol' olduğunu iddia ederek, "Çoğu savaşın müzakere masasında sonlandığını biliyoruz. Muhtemelen bu (Rusya-Ukrayna) savaş da öyle olacak. Ukrayna'nın bu müzakerelerde neler başarabileceğinin askeri duruma bağlı olduğunun da farkındayız" ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı liderlere çeşitli silahlar ve hava savunma sistemleri tedarik etmeleri talebinde bulunmuştu.Bunun yanı sıra ABD de geçen hafta Patriot hava savunma sistemi de dahil olmak üzere Kiev yönetimine yaklaşık 2 milyar dolarlık ilave askeri yardım tahsis etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221223/rusya-ukraynada-nato-egitmenleri-oldukca-guvenlik-garantileri-hakkinda-ciddi-muzakereler-yapilamaz-1064914457.html
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rusya, ukrayna, jens stoltenberg, silah
rusya, ukrayna, jens stoltenberg, silah

NATO'dan barış için çözüm önerisi: Ukrayna'yı daha çok silahlandıralım

16:44 30.12.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, barışa giden yolun Kiev yönetimine askeri destekten geçtiğini savundu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerine Ukrayna'ya silah desteğini artırma çağrısı yaptı.
Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Stoltenberg, "Müttefikleri daha fazlasını yapmaya çağırıyorum. Ukrayna'nın üstün geldiğinden ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kazanmadığından emin olmak tüm güvenlik çıkarlarımıza" dedi.
Ukrayna'nın mevcut sistemler için yeterli mühimmat almasının daha önemli olduğunu söyleyen Stoltenberg, mühimmat ve yedek parça ihtiyacını 'muazzam' şeklinde niteledi.
NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya askeri desteğin 'barışa giden en kestirme yol' olduğunu iddia ederek, "Çoğu savaşın müzakere masasında sonlandığını biliyoruz. Muhtemelen bu (Rusya-Ukrayna) savaş da öyle olacak. Ukrayna'nın bu müzakerelerde neler başarabileceğinin askeri duruma bağlı olduğunun da farkındayız" ifadelerini kullandı.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı liderlere çeşitli silahlar ve hava savunma sistemleri tedarik etmeleri talebinde bulunmuştu.
Bunun yanı sıra ABD de geçen hafta Patriot hava savunma sistemi de dahil olmak üzere Kiev yönetimine yaklaşık 2 milyar dolarlık ilave askeri yardım tahsis etmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
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