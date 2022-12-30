https://sputniknews.com.tr/20221230/murat-sancaka-silahli-saldiri-davasinda-yeniden-yargilanan-saniga-40-yil-hapis-1065224625.html

Murat Sancak'a silahlı saldırı davasında yeniden yargılanan sanığa 40 yıl hapis

Murat Sancak'a silahlı saldırı davasında yeniden yargılanan sanığa 40 yıl hapis

Büyükçekmece'de Murat Sancak'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin görülen davada, Yargıtay'ın sanık Üney'e eksik ceza tayini... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T16:23+0300

2022-12-30T16:23+0300

2022-12-30T16:23+0300

murat sancak

yargıtay

star tv

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Eski Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı ve Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin biri tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanık Turgut Üney'e toplam 33 yıl 6 ay 15 gün, iki sanığa 2'şer ay 15'er gün hapis cezası verirken, 3 sanığın beraatine hükmetmişti. Tarafların itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay, olayda silahla defalarca ateş edilmesi ve araçtaki isabet yerlerini dikkate alarak cezada alt sınırdan hüküm kurulduğunu ve eksik ceza tayini yapıldığını belirtti. Olayda kullanılan 8 adet kovanın da başkaca eylemlerde kullanılan boş kovanlarla uyuşup uyuşmadığının Emniyet Kriminal Müdürülüğü’ne sorulmadığı, sanıklar hakkında suç örgütü üyeliği ya da yöneticiliği suçundan soruşturma ya da kovuşturma yapılıp yapılmadığının araştırılmadığı gerekçesiyle kararı bozdu.Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Turgut Üney bulunduğu cezaevinden getirilirken tutuksuz sanık Zeki Yılmaz ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada karar öncesi son sözü sorulan tutuklu sanı Turgut Üney, "Ben masumum" dedi. Mahkeme heyeti, sanıklar Fatih Sekman, Bekir Orhan ve Zeki Yılmaz’ın beraatine karar verdi. Tutuklu sanık Turgut Üney’in 3 ayrı kişiye karşı ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 40 yıl hapis cezasına hükmetti.İddianamedenTurgut Üney hakkında 3 kez ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’, ‘suç üstlendirmeye azmettirme’ ve ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 40 yıldan 65 yıla, şüpheli Serdar Bekir Orhan'ın 3 kez "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 40 yıldan 63 yıla, şüpheli Fatih Sekman'ın 3 kez "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan 39 yıldan 60 yıla, şüpheli Zeki Yılmaz'ın "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan 13 yıldan 20 yıla, şüpheliler Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş'un "suçu üstlenme" suçundan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20150820/1017239693.html

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