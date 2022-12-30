Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221230/merkez-bankasi-mevduatta-liralasma-hedefi-yuzde-60-1065210551.html
Merkez Bankası: Mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60
Merkez Bankası: Mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60
Merkez Bankası 2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi'nde yılın ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlendi. Orta vadeli... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T11:19+0300
2022-12-30T11:19+0300
ekonomi
merkez bankası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/16/1061528009_53:0:1948:1066_1920x0_80_0_0_b413ee028b8bc749e1deaa8479a0379a.jpg
Para ve Kur Politikası metninin ismi, Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi olarak değiştirildi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi yayımlandı.Metinde şu ifadeler yer aldı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/16/1061528009_290:0:1711:1066_1920x0_80_0_0_5977e30f2a193118c77a868aedf26789.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
merkez bankası
merkez bankası

Merkez Bankası: Mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60

11:19 30.12.2022
© İHAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© İHA
Abone olTelegram
Merkez Bankası 2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi'nde yılın ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlendi. Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korundu.
Para ve Kur Politikası metninin ismi, Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi olarak değiştirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi yayımlandı.
Metinde şu ifadeler yer aldı:
''Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Bu amaç doğrultusunda, sahip olunan tüm araçlar kullanılmaya devam edilecektir. Kalıcı fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrar gözetilecektir. TCMB’nin bütünleşik politika çerçevesi olan Liralaşma Stratejisi güçlendirilerek uygulanmaya devam edilecektir. Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, Hükümet ile birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Enflasyon Raporu’nda açıklanan tahminler ara hedef olarak kullanılarak, para politikası enflasyonu orta vadeli hedefine kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır. TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Piyasa faizlerinin politika faizleriyle uyumlu seyretmesi sağlanarak parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyici politikalar sürdürülecektir. Liralaşma Stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikalar, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk Lirası'nın ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edilecektir. Bu kapsamda, 2023 yılının ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlenmiştir. Bankaların fonlama, teminat ve kredi kanallarını kullanım imkânları liralaşma hedefleri doğrultusunda kalibre edilecektir. TL likidite yönetiminde Açık Piyasa İşlemleri (APİ) kanalıyla yapılan fonlamanın payı kademeli bir şekilde artırılacak ve APİ, fonlamanın temel unsuru haline getirilecektir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı artıran faaliyetler, 2023 yılında öngörülen enflasyon patikasıyla uyumlu bir şekilde, hedefli kredi politikaları ile desteklenecektir. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından Döviz rezervlerinin güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, rezerv kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve rezervlerin artırılmasına devam edilecektir. Dijital Türk Lirası Ağı üzerinde ilk ödemeler başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımları ile genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала