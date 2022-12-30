https://sputniknews.com.tr/20221230/kremlin-belarusa-fuze-dusmesinden-endise-duyuyoruz-1065224105.html
Kremlin: Belarus’a füze düşmesinden endişe duyuyoruz
Kremlin: Belarus’a füze düşmesinden endişe duyuyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında Kremlin'in Ukrayna’ya ait füzenin parçalarının Belarus topraklarına düşmesinden endişe duyduğunu... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T16:05+0300
2022-12-30T16:05+0300
2022-12-30T16:05+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
belarus
füze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0c/1055506395_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_6599100682a1afdd26148fc232034bac.jpg
Peskov, Rus ve Belarus ordusunun sürekli temas halinde olduğunu belirterek, “Bu sadece bizim için değil, Belaruslu ortaklarımız için de aşırı endişeye yol açan bir olay. Yüksek düzeydeki karşılıklı diyalog ve bu diyaloğun güvenilir niteliği, Belarus ile en hassas bilgilerin hızlı bir şekilde paylaşılmasını mümkün kılıyor” dedi.29 Aralık’ta Ukrayna tarafına ait olduğu belirlenen füzenin yerel saatle (Türkiye saatiyle aynı) 10.00’da Belarus’un Brest Bölgesi’nin İvanovo yerleşimine bağlı Gorbaha köyü yakınlarına düştüğü bildirilmişti.Belarus Savunma Bakanlığı yetkilileri, düşürülen hedefin Ukrayna’nın S-300 hava savunma sistemleri tarafından fırlatılmış bir füze olduğunun belirlendiğini açıklamıştı.Belarus Savunma Bakanlığı’na göre, düşen füze parçalarıyla ilgili iki olasılık bulunuyor; bunlardan birisi füzenin yanlış yöne gidip Belarus topraklarına düşmüş olması, ikincisiyse Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kasıtlı provokasyonu.Belarus, Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan katılmadığı halde füzenin düştüğü üçüncü ülke oldu. 15 Kasım'da Polonya'nın Pszewodow köyüne füze düşmesi sonucunda 2 Polonya vatandaşı hayatını kaybetmişti. 5 Aralık'ta Moldova'nın kuzeyinde patlamamış bir füze bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221229/belarus-topraklarina-ukraynaya-ait-bir-fuze-dustu-1065166066.html
rusya
ukrayna
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0c/1055506395_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_0f9b233b7422bf5349b1b53cbb9c0f35.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, belarus, füze
rusya, ukrayna, belarus, füze
Kremlin: Belarus’a füze düşmesinden endişe duyuyoruz
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında Kremlin'in Ukrayna’ya ait füzenin parçalarının Belarus topraklarına düşmesinden endişe duyduğunu söyledi.
Peskov, Rus ve Belarus ordusunun sürekli temas halinde olduğunu belirterek, “Bu sadece bizim için değil, Belaruslu ortaklarımız için de aşırı endişeye yol açan bir olay. Yüksek düzeydeki karşılıklı diyalog ve bu diyaloğun güvenilir niteliği, Belarus ile en hassas bilgilerin hızlı bir şekilde paylaşılmasını mümkün kılıyor” dedi.
29 Aralık’ta Ukrayna tarafına ait olduğu belirlenen füzenin yerel saatle (Türkiye saatiyle aynı) 10.00’da Belarus’un Brest Bölgesi’nin İvanovo yerleşimine bağlı Gorbaha köyü yakınlarına düştüğü bildirilmişti.
Belarus Savunma Bakanlığı yetkilileri, düşürülen hedefin Ukrayna’nın S-300 hava savunma sistemleri tarafından fırlatılmış bir füze olduğunun belirlendiğini açıklamıştı.
Belarus Savunma Bakanlığı’na göre, düşen füze parçalarıyla ilgili iki olasılık bulunuyor; bunlardan birisi füzenin yanlış yöne gidip Belarus topraklarına düşmüş olması, ikincisiyse Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kasıtlı provokasyonu.
Belarus, Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan katılmadığı halde füzenin düştüğü üçüncü ülke oldu. 15 Kasım'da Polonya'nın Pszewodow köyüne füze düşmesi sonucunda 2 Polonya vatandaşı hayatını kaybetmişti. 5 Aralık'ta Moldova'nın kuzeyinde patlamamış bir füze bulunmuştu.