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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221230/kremlin-belarusa-fuze-dusmesinden-endise-duyuyoruz-1065224105.html
Kremlin: Belarus’a füze düşmesinden endişe duyuyoruz
Kremlin: Belarus’a füze düşmesinden endişe duyuyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında Kremlin'in Ukrayna’ya ait füzenin parçalarının Belarus topraklarına düşmesinden endişe duyduğunu... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T16:05+0300
2022-12-30T16:05+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
belarus
füze
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Peskov, Rus ve Belarus ordusunun sürekli temas halinde olduğunu belirterek, “Bu sadece bizim için değil, Belaruslu ortaklarımız için de aşırı endişeye yol açan bir olay. Yüksek düzeydeki karşılıklı diyalog ve bu diyaloğun güvenilir niteliği, Belarus ile en hassas bilgilerin hızlı bir şekilde paylaşılmasını mümkün kılıyor” dedi.29 Aralık’ta Ukrayna tarafına ait olduğu belirlenen füzenin yerel saatle (Türkiye saatiyle aynı) 10.00’da Belarus’un Brest Bölgesi’nin İvanovo yerleşimine bağlı Gorbaha köyü yakınlarına düştüğü bildirilmişti.Belarus Savunma Bakanlığı yetkilileri, düşürülen hedefin Ukrayna’nın S-300 hava savunma sistemleri tarafından fırlatılmış bir füze olduğunun belirlendiğini açıklamıştı.Belarus Savunma Bakanlığı’na göre, düşen füze parçalarıyla ilgili iki olasılık bulunuyor; bunlardan birisi füzenin yanlış yöne gidip Belarus topraklarına düşmüş olması, ikincisiyse Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kasıtlı provokasyonu.Belarus, Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan katılmadığı halde füzenin düştüğü üçüncü ülke oldu. 15 Kasım'da Polonya'nın Pszewodow köyüne füze düşmesi sonucunda 2 Polonya vatandaşı hayatını kaybetmişti. 5 Aralık'ta Moldova'nın kuzeyinde patlamamış bir füze bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221229/belarus-topraklarina-ukraynaya-ait-bir-fuze-dustu-1065166066.html
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rusya, ukrayna, belarus, füze
rusya, ukrayna, belarus, füze

Kremlin: Belarus’a füze düşmesinden endişe duyuyoruz

16:05 30.12.2022
© Belarus Savunma BakanlığıBelarus ordusu
Belarus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© Belarus Savunma Bakanlığı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında Kremlin'in Ukrayna’ya ait füzenin parçalarının Belarus topraklarına düşmesinden endişe duyduğunu söyledi.
Peskov, Rus ve Belarus ordusunun sürekli temas halinde olduğunu belirterek, “Bu sadece bizim için değil, Belaruslu ortaklarımız için de aşırı endişeye yol açan bir olay. Yüksek düzeydeki karşılıklı diyalog ve bu diyaloğun güvenilir niteliği, Belarus ile en hassas bilgilerin hızlı bir şekilde paylaşılmasını mümkün kılıyor” dedi.
29 Aralık’ta Ukrayna tarafına ait olduğu belirlenen füzenin yerel saatle (Türkiye saatiyle aynı) 10.00’da Belarus’un Brest Bölgesi’nin İvanovo yerleşimine bağlı Gorbaha köyü yakınlarına düştüğü bildirilmişti.
Belarus Savunma Bakanlığı yetkilileri, düşürülen hedefin Ukrayna’nın S-300 hava savunma sistemleri tarafından fırlatılmış bir füze olduğunun belirlendiğini açıklamıştı.
Belarus Savunma Bakanlığı’na göre, düşen füze parçalarıyla ilgili iki olasılık bulunuyor; bunlardan birisi füzenin yanlış yöne gidip Belarus topraklarına düşmüş olması, ikincisiyse Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kasıtlı provokasyonu.
Belarus, Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan katılmadığı halde füzenin düştüğü üçüncü ülke oldu. 15 Kasım'da Polonya'nın Pszewodow köyüne füze düşmesi sonucunda 2 Polonya vatandaşı hayatını kaybetmişti. 5 Aralık'ta Moldova'nın kuzeyinde patlamamış bir füze bulunmuştu.
Belarus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
Ukrayna krizi
Belarus topraklarına Ukrayna’ya ait bir füze düştü
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