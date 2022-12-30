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Rus patenci Valiyeva, 'Wednesday' dansıyla piste çıktı
Rus patenci Valiyeva, 'Wednesday' dansıyla piste çıktı
Rus artistik patenci Kamila Valiyeva, Jenna Ortega'nın viral olan 'Wednesday' dansını buz üzerinde canlandırdı. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T10:14+0300
2022-12-30T10:17+0300
spor
kamila valiyeva
buz pateni
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Rus Olimpik artistik patinajcı Kamila Valiyeva, Rusya Artistik Patinaj Şampiyonasında Netflix’in popüler dizisi ‘Wednesday’de yer alan dans sahnesini buz üzerinde canlandırdı.Pekin Kış Olimpiyatları'nda dopingle suçlanan Valiyeva, Twitter ve TikTok'ta viral olan büyükler şampiyonasındaki performansıyla gümüş madalyaya ulaştı.16 yaşındaki patenci, piste 'Wednesday' izleyicilerinin tanıyacağı ‘Thing’ rolünü oynayan bir elle birlikte girdi.Daha sonra 'Addams Ailesi' şarkısının bir versiyonuyla gösterisine başladı.Bazı teknik buz pateni hareketleriyle serpiştirilen ürkütücü bir girişten sonra, Valiyeva gösterisine başlayacağı sırada ise The Cramps'ın 'Goo Goo Muck' şarkısı çalmaya başladı.Netflix dizisinin dördüncü bölümünde Jenna Ortega'nın ‘Wednesday’ karakterinin yaptığı dansı canlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20220220/2022-pekin-kis-olimpiyat-oyunlari-sona-erdi-1054054482.html
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kamila valiyeva, buz pateni
kamila valiyeva, buz pateni

Rus patenci Valiyeva, 'Wednesday' dansıyla piste çıktı

10:14 30.12.2022 (güncellendi: 10:17 30.12.2022)
© SputnikRus artistik patenci Kamila Valiyeva, Jenna Ortega'nın viral olan 'Wednesday' dansını buz üzerinde canlandırdı.
Rus artistik patenci Kamila Valiyeva, Jenna Ortega'nın viral olan 'Wednesday' dansını buz üzerinde canlandırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© Sputnik
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Rus artistik patenci Kamila Valiyeva, Jenna Ortega'nın viral olan 'Wednesday' dansını buz üzerinde canlandırdı.
Rus Olimpik artistik patinajcı Kamila Valiyeva, Rusya Artistik Patinaj Şampiyonasında Netflix’in popüler dizisi ‘Wednesday’de yer alan dans sahnesini buz üzerinde canlandırdı.
Pekin Kış Olimpiyatları'nda dopingle suçlanan Valiyeva, Twitter ve TikTok'ta viral olan büyükler şampiyonasındaki performansıyla gümüş madalyaya ulaştı.
16 yaşındaki patenci, piste 'Wednesday' izleyicilerinin tanıyacağı ‘Thing’ rolünü oynayan bir elle birlikte girdi.
Daha sonra 'Addams Ailesi' şarkısının bir versiyonuyla gösterisine başladı.
Bazı teknik buz pateni hareketleriyle serpiştirilen ürkütücü bir girişten sonra, Valiyeva gösterisine başlayacağı sırada ise The Cramps'ın 'Goo Goo Muck' şarkısı çalmaya başladı.
Netflix dizisinin dördüncü bölümünde Jenna Ortega'nın ‘Wednesday’ karakterinin yaptığı dansı canlandırdı.
Pekin 2022 kapanış töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
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2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları sona erdi: Rusya Olimpiyat Komitesi, 32 madalya topladı
20 Şubat, 17:35
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