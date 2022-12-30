https://sputniknews.com.tr/20221230/kamila-valiyeva-wednesday-dansiyla-piste-cikti-1065208991.html

Rus patenci Valiyeva, 'Wednesday' dansıyla piste çıktı

Rus patenci Valiyeva, 'Wednesday' dansıyla piste çıktı

Rus artistik patenci Kamila Valiyeva, Jenna Ortega'nın viral olan 'Wednesday' dansını buz üzerinde canlandırdı. 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T10:14+0300

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spor

kamila valiyeva

buz pateni

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Rus Olimpik artistik patinajcı Kamila Valiyeva, Rusya Artistik Patinaj Şampiyonasında Netflix’in popüler dizisi ‘Wednesday’de yer alan dans sahnesini buz üzerinde canlandırdı.Pekin Kış Olimpiyatları'nda dopingle suçlanan Valiyeva, Twitter ve TikTok'ta viral olan büyükler şampiyonasındaki performansıyla gümüş madalyaya ulaştı.16 yaşındaki patenci, piste 'Wednesday' izleyicilerinin tanıyacağı ‘Thing’ rolünü oynayan bir elle birlikte girdi.Daha sonra 'Addams Ailesi' şarkısının bir versiyonuyla gösterisine başladı.Bazı teknik buz pateni hareketleriyle serpiştirilen ürkütücü bir girişten sonra, Valiyeva gösterisine başlayacağı sırada ise The Cramps'ın 'Goo Goo Muck' şarkısı çalmaya başladı.Netflix dizisinin dördüncü bölümünde Jenna Ortega'nın ‘Wednesday’ karakterinin yaptığı dansı canlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20220220/2022-pekin-kis-olimpiyat-oyunlari-sona-erdi-1054054482.html

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kamila valiyeva, buz pateni