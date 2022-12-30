https://sputniknews.com.tr/20221230/izmirde-insaat-vinci-devrildi-olu-ve-yaralilar-var-1065228814.html

İzmir'de inşaat vinci devrildi: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de inşaat vinci devrildi: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat vincinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. 30.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

izmir

vinç

bornova

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İzmir’in Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmının devrildiği, ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir’de devrilen kule vinç kazasına ilişkin, “Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 kişi de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun” dedi.

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izmir, vinç, bornova