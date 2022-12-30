https://sputniknews.com.tr/20221230/ito-baskani-avdagicten-is-dunyasina-cagri-fiyatlamalarda-elektrik-indirimini-dikkate-alin-1065227103.html

İTO Başkanı Avdagiç'ten iş dünyasına çağrı: Fiyatlamalarda elektrik indirimini dikkate alın

İTO Başkanı Avdagiç'ten iş dünyasına çağrı: Fiyatlamalarda elektrik indirimini dikkate alın

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sanayi elektriğine yapılan yüzde 16 indirime ilişkin, "Üyelerimize bir mesajımız, 2023 yılı fiyatlamalarını... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T18:06+0300

2022-12-30T18:06+0300

2022-12-30T18:06+0300

ekonomi

fiyat

indirim

istanbul ticaret odası (ito)

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İTO'dan yapılan açıklamada Avdagiç'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yer verildi.Avdagiç, paylaşımında, elektrikte sanayi abonelerine yüzde 16 indirim yapıldığı açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Şekib Avdagiç, "Sanayi elektriğine yapılan yüzde 16 indirim, ihracatçımızın fiyatlamasını kolaylaştıracak, rekabetçiliğini artıracak çok önemli bir adım. Bu indirim enflasyonla mücadeleye de çok önemli katkı yapacaktır. Sadece maliyet unsuru olarak değil, psikolojik katkısı da olacak" değerlendirmesini yaptı.Bu indirimin gerekliliğini ve iş dünyasının bu konudaki beklentisini her platformda dile getirdiklerini belirten Avdagiç, "2023'e daha da büyük bir umutla giriyoruz. Üyelerimize bir mesajımız, 2023 yılı fiyatlamalarını bu indirimi dikkate alarak yapmaları" açıklamasını yaptı."Aynı yaklaşımın sanayide kullanılan doğalgaz fiyatında da yapılacağına eminiz" ifadesini kullanan Avdagiç, "Düzenleme için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkür ediyoruz" dedi.

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fiyat, indirim, istanbul ticaret odası (ito)