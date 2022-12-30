https://sputniknews.com.tr/20221230/italya-basbakani-meloni-24-subattan-once-ukraynaya-gidecegini-acikladi-1065198326.html

İtalya Başbakanı Meloni, 24 Şubat'tan önce Ukrayna'ya gideceğini açıkladı

İtalya Başbakanı Meloni, 24 Şubat'tan önce Ukrayna'ya gideceğini açıkladı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceğini söyledi. 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T00:26+0300

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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkede 25 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından 22 Ekim'de göreve gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ilk yıl sonu basın toplantısını düzenledi.Meloni, Rusya'nın özel askeri harekatının başladığı 24 Şubat tarihinden önce Kiev'e gideceğini açıkladı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunan Meloni, Kiev'e gideceğini Zelenskiy'e de söylediğini aktardı.Meloni görüşmede, İtalya'nın bir barış sürecine garantör olmaya hazır olduğunu ve bu nedenle ilk adımların atılabileceğini inandığı 24 Şubat'tan önce Kiev'e gitmeye niyetlendiğini ifade etti.Barışın lehine olabilecek her şeyin tarafında olduğuna işaret eden Meloni, "Ama barışın yalnızca onu istemekle sağlanamayacağını açıkça bilmeliyiz" dedi.Meloni, barış için somut olarak çalışılması gerektiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20221229/belarustan-ukraynaya-fuze-olayini-arastirma-cagrisi-1065196961.html

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giorgia meloni, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, italya, avrupa