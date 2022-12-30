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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221230/italya-basbakani-meloni-24-subattan-once-ukraynaya-gidecegini-acikladi-1065198326.html
İtalya Başbakanı Meloni, 24 Şubat'tan önce Ukrayna'ya gideceğini açıkladı
İtalya Başbakanı Meloni, 24 Şubat'tan önce Ukrayna'ya gideceğini açıkladı
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceğini söyledi. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T00:26+0300
2022-12-30T00:26+0300
ukrayna krizi
giorgia meloni
rusya
ukrayna
vladimir zelenskiy
italya
avrupa
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkede 25 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından 22 Ekim'de göreve gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ilk yıl sonu basın toplantısını düzenledi.Meloni, Rusya'nın özel askeri harekatının başladığı 24 Şubat tarihinden önce Kiev'e gideceğini açıkladı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunan Meloni, Kiev'e gideceğini Zelenskiy'e de söylediğini aktardı.Meloni görüşmede, İtalya'nın bir barış sürecine garantör olmaya hazır olduğunu ve bu nedenle ilk adımların atılabileceğini inandığı 24 Şubat'tan önce Kiev'e gitmeye niyetlendiğini ifade etti.Barışın lehine olabilecek her şeyin tarafında olduğuna işaret eden Meloni, "Ama barışın yalnızca onu istemekle sağlanamayacağını açıkça bilmeliyiz" dedi.Meloni, barış için somut olarak çalışılması gerektiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20221229/belarustan-ukraynaya-fuze-olayini-arastirma-cagrisi-1065196961.html
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giorgia meloni, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, italya, avrupa
giorgia meloni, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, italya, avrupa

İtalya Başbakanı Meloni, 24 Şubat'tan önce Ukrayna'ya gideceğini açıkladı

00:26 30.12.2022
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidin Giorgia Meloni
 Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceğini söyledi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkede 25 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından 22 Ekim'de göreve gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ilk yıl sonu basın toplantısını düzenledi.
Meloni, Rusya'nın özel askeri harekatının başladığı 24 Şubat tarihinden önce Kiev'e gideceğini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunan Meloni, Kiev'e gideceğini Zelenskiy'e de söylediğini aktardı.
Meloni görüşmede, İtalya'nın bir barış sürecine garantör olmaya hazır olduğunu ve bu nedenle ilk adımların atılabileceğini inandığı 24 Şubat'tan önce Kiev'e gitmeye niyetlendiğini ifade etti.
Barışın lehine olabilecek her şeyin tarafında olduğuna işaret eden Meloni, "Ama barışın yalnızca onu istemekle sağlanamayacağını açıkça bilmeliyiz" dedi.
Meloni, barış için somut olarak çalışılması gerektiğini ifade etti.
Belarus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
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