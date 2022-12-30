İlber Ortaylı: ‘Çanakkale geçilmez’ sözü Britanya Genelkurmayı tarafından söylendi

“Şairin dediği gibi Çanakkale şehitlerini ‘bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi’ dedi. Tabi çok mutaassıp bazı Müslümanlar ‘kantarın topuzunu kaçırdın’ dediler. Ben öyle düşünmüyorum. O zamanda öyle düşünmeyenler vardı. İslamiyet’in çok ağır darbeler yediği ve şayet yenilip gitseydik ancak egzotik bir dil olarak Müslümanların seyyar bir şekilde başka din grupları ve milliyetlerinin idaresinde yaşayacakları adeta bir nevi 2 bin yıllık sıkıntı çekecekleri bir devre girmiştik. Tabi Müslüman devletlerin Yahudi kavminin özgür bağları kadar kendilerine sahip olacaklarından da şüphem vardı. Çok idealist insanlar vardı. Ama her zaman olduğu gibi bir takım etnik vesileler tepecekti. Böyle bir felaket görülmedi. Bunu tek kişiye borçluyuz. Ve tek kişi anonim bir kişidir Türk askeri. Mehmetçik, buradan kalmıştır isim. Tek devlete borçluyuz Türklerin imparatorluğu, devamı Türk Cumhuriyeti. Bu lafta benim değildir. Son padişah Vahdettin’in kızı Sabiha Sultan’ındır. ‘O Türklerin imparatorluğuydu, bu da Türklerin cumhuriyetidir’ dedi."