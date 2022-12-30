https://sputniknews.com.tr/20221230/iki-ayri-uluslararasi-sozlesme-meclise-sunuldu-1065202146.html

İki ayrı uluslararası sözleşme Meclis'e sunuldu

İki ayrı uluslararası sözleşme Meclis'e sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Malta ve Gürcistan ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi sunuldu. 30.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

tbmm

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

meclis

sözleşme

gürcistan

malta

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Malta ve Gürcistan ile Türkiye arasında yapılan anlaşmalar dolayısıyla hazırlanan 2 ayrı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis'e sunuldu. TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkereler; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Karşılıklı Tarım Tavizlerine İlişkin Protokolü öngörüyor.

türkiye

gürcistan

malta

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tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), meclis, sözleşme, gürcistan, malta