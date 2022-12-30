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İki ayrı uluslararası sözleşme Meclis'e sunuldu
İki ayrı uluslararası sözleşme Meclis'e sunuldu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Malta ve Gürcistan ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi sunuldu. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
tbmm
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
meclis
sözleşme
gürcistan
malta
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Malta ve Gürcistan ile Türkiye arasında yapılan anlaşmalar dolayısıyla hazırlanan 2 ayrı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis'e sunuldu. TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkereler; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Karşılıklı Tarım Tavizlerine İlişkin Protokolü öngörüyor.
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tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), meclis, sözleşme, gürcistan, malta
tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), meclis, sözleşme, gürcistan, malta

İki ayrı uluslararası sözleşme Meclis'e sunuldu

01:02 30.12.2022 (güncellendi: 01:03 30.12.2022)
© AASanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Malta ve Gürcistan ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi sunuldu.
Malta ve Gürcistan ile Türkiye arasında yapılan anlaşmalar dolayısıyla hazırlanan 2 ayrı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis'e sunuldu.
TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkereler; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Karşılıklı Tarım Tavizlerine İlişkin Protokolü öngörüyor.
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