https://sputniknews.com.tr/20221230/iki-ayri-uluslararasi-sozlesme-meclise-sunuldu-1065202146.html
İki ayrı uluslararası sözleşme Meclis'e sunuldu
İki ayrı uluslararası sözleşme Meclis'e sunuldu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Malta ve Gürcistan ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi sunuldu. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T01:02+0300
2022-12-30T01:02+0300
2022-12-30T01:03+0300
türkiye
tbmm
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
meclis
sözleşme
gürcistan
malta
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Malta ve Gürcistan ile Türkiye arasında yapılan anlaşmalar dolayısıyla hazırlanan 2 ayrı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis'e sunuldu. TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkereler; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Karşılıklı Tarım Tavizlerine İlişkin Protokolü öngörüyor.
türkiye
gürcistan
malta
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tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), meclis, sözleşme, gürcistan, malta
tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), meclis, sözleşme, gürcistan, malta
İki ayrı uluslararası sözleşme Meclis'e sunuldu
01:02 30.12.2022 (güncellendi: 01:03 30.12.2022) Abone ol
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Malta ve Gürcistan ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi sunuldu.
Malta ve Gürcistan ile Türkiye arasında yapılan anlaşmalar dolayısıyla hazırlanan 2 ayrı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis'e sunuldu.
TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkereler; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Karşılıklı Tarım Tavizlerine İlişkin Protokolü öngörüyor.