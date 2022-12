https://sputniknews.com.tr/20221230/idlibdekilerin-hepsi-radikal-islami-teror-orgutleri-bunlardan-ilimli-bir-sey-olmaz-1065253321.html

'İdlib'dekilerin hepsi radikal İslami terör örgütleri, bunlardan ılımlı bir şey olmaz'

'İdlib'dekilerin hepsi radikal İslami terör örgütleri, bunlardan ılımlı bir şey olmaz'

Ünal Atabay'a göre, Suriye krizinin Suriye-Rusya-Türkiye denklemi üzerinden aşılması ve ABD'nin sahadan tasfiyesine gelindi. Atabay, "İdlib'dekilerin tümü... 30.12.2022

suriye

türkiye

idlib

Türk dış ve güvenlik politikaları açısından 2022, Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetleri ve komşularla bozulan ilişkilerini tamir yönünde adımların atıldığı yıl oldu.Körfez bölgesi ve İsrail ile ilişkilerde 'normalleşme' adımları somutlanırken, 11 yıldır ilk kez Suriye ile de benzeri sürecin başlatılması yılın son günlerine denk geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile istihbarat servislerinin başkanları eşliğinde ilk kez Moskova'da masaya oturdu.2022'de dış ve güvenlik başlığı altında Türkiye'nin Yunanistan ile ilişkilerindeki kriz hali Ege sorunlarının öne çıktığı bir gerilim odağına dönüştü. Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırması, ABD ile savunma işbirliği anlaşmasını derinleştirmesi, ilişkilerde gerilim dozunu artıran faktörü dönüştü.Öne çıkan bir diğer başlık ise Ukrayna krizinin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay oldu. Ankara haziran'daki zirvede imzalanan üçlü mutabakat eşliğinde onay vermek için özellikle bu ülkelerin PKK ve FETÖ yapılanması ile ilgili adımlar atmasını şart koştu.2022'de Türk dış ve güvenlik politikalarında öne çıkan başlıkları 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Terörizm ve Terörizmle Mücadele Araştırmaları Merkezi Başkanı emekli Kurmay Albay Ünal Atabay ile konuştuk.'Çok kutuplu düzene geçişte bazı sancılar olacaktır'Ünal Atabay’a göre, ABD hegemonyasında tek kutuplu dünyanın çok kutupluluğa evrildiği bir ortamda sürpriz gelişmeler beklenebilir:‘Suriye krizinin aşılması, ABD’nin Suriye sahasından tasfiyesi noktasına gelindi’Suriye'nin Türkiye açısından özellikle güvenlik ve sığınmacı sorunu bakımından önemine atıf yapan Atabay, Rusya-Suriye-Türkiye denklemi üzerinden krizin aşılması beklentisinin altını çizdi. Atabay, şimdi bu beklentinin karşılanmasına ve ABD'nin Suriye sahasından tasfiyesine gelindiğini dile getirdi:‘ABD ve İran, Rusya denklemi üzerinden Suriye sorununun çözümünü sekteye uğratacak bazı girişimlerde bulunabilir’Ancak Atabay, ABD'nin rekabet coğrafyası olarak gördüğü Ortadoğu'dan çekilmeye niyeti olmadığının dile getirildiğini anımsattı. Ankara'nın çok aktörlü sahanın sadeleştirilmesi, ABD ayağının çekilmesi ve İran'ın etkisinin azaltılması ve Rusya üzerinden çözüme odaklandığını söyleyen Atabay, bu iki etkili gücün süreci engelleyici girişimlerinin olabileceği görüşünde. Atabay, Suriye sorununun çözümünün zorluğuna dikkat çekerken Mısır ve İsrail'in rollerine de atıfta bulundu:‘Suriye ile normalleşme kapısının bir an önce açılması gerek'Atabay, PKK/PYD'nin tasfiyesi ile 4 milyondan fazla sığınmacının gönderilmesi için Suriye ile normalleşmenin bir an önce gelmesinin önemine atıf yaparken, ABD'nin olası karşı adımlarına dikkat çekti:'İdlib'dekilerin hepsi radikal İslami terör örgütleri, bunlardan ılımlı bir şey olmaz'Ünal Atabay, Fırat'ın batısındaki Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve unsurlarının tümünün radikal İslami terör örgütleri olduğunu belirtirken, "Bunlardan ılımlı bir şey olmaz, İdlib sahasından bir an önce çıkarılmalılar" vurgusu yaptı:‘ABD, Yunanistan üzerinden bir kaos ile Türkiye’ye bir ayar vermeye çalışıyor’Atabay, ABD'nin Moskova görüşmelerinden rahatsızlığına atıf yaparken, Yunanistan üzerinden çıkarılabilecek bir kaos ile Türkiye'ye ayar verme riskine dikkat çekti:‘Avrupa ve NATO içerisinde sadece İsveç ve Finlandiya mı PKK’ya destek veriyor?'Atabay, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine durum netleştikten sonra onay verebileceği görüşünde. Atabay, bu iki ülkenin dışında başta Fransa ve Almanya'nın terör örgütlerine zemin sağladığını söylerken, Ankara'nın elindeki kozu diğerleri için de kullanması gerektiğini kaydetti:

suriye

idlib

2022

