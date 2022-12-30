https://sputniknews.com.tr/20221230/hastalarina-yilbasi-mesaji-yerine-kansersiniz-mesaji-gonderdi-1065203615.html
Hastalarına yılbaşı mesajı yerine 'kansersiniz' mesajı gönderdi
Hastalarına yılbaşı mesajı yerine 'kansersiniz' mesajı gönderdi
İngiltere'de özel bir hastanede çalışan doktor, hastalarına yeni yıl mesajı göndermek isterken toplu olarak 'kansersiniz' mesajını gönderdi. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T02:04+0300
2022-12-30T02:04+0300
2022-12-30T02:04+0300
yaşam
ingiltere
yılbaşı
mesaj
kanser
hasta
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İngiltere'de özel bir hastanede çalışan doktor, hastalarına toplu olarak yeni yıl mesajı göndermek istedi. Doktorun yeni yıl mesajı yerine hastalarına "Teşhis: Metastaz yapmış agresif akciğer kanseri" yazılı mesajı atması üzerine hastalar panik halinde hastaneye koştu. Hastalara kanser mesajının ardından yaklaşık bir saat sonra yeni yıl mesajının atılması üzerine yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı. Hastalardan biri, "Doktorlara pek sık gitmiyorum, sonra birdenbire kanser oluyorum. Benim bilmediğim bir şey biliyorlar mı diye düşündüm" derken, bir başka hasta ise "Ya bu mesaj birisine yazılmışsa ve sonra onlara bunun bir Noel mesajı olduğu söylense ve sonra tekrar 'hayır, bu aslında senin içindi' denilse ne olur" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220321/komsusunun-14-yasindaki-cocuguna-askim-mesaji-atti-yanlis-anlasildim-1054921757.html
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ingiltere, yılbaşı, mesaj, kanser, hasta
ingiltere, yılbaşı, mesaj, kanser, hasta
Hastalarına yılbaşı mesajı yerine 'kansersiniz' mesajı gönderdi
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İngiltere'de özel bir hastanede çalışan doktor, hastalarına yeni yıl mesajı göndermek isterken toplu olarak 'kansersiniz' mesajını gönderdi.
İngiltere'de özel bir hastanede çalışan doktor, hastalarına toplu olarak yeni yıl mesajı göndermek istedi.
Doktorun yeni yıl mesajı yerine hastalarına "Teşhis: Metastaz yapmış agresif akciğer kanseri" yazılı mesajı atması üzerine hastalar panik halinde hastaneye koştu.
Hastalara kanser mesajının ardından yaklaşık bir saat sonra yeni yıl mesajının atılması üzerine yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı.
Hastalardan biri, "Doktorlara pek sık gitmiyorum, sonra birdenbire kanser oluyorum. Benim bilmediğim bir şey biliyorlar mı diye düşündüm" derken, bir başka hasta ise "Ya bu mesaj birisine yazılmışsa ve sonra onlara bunun bir Noel mesajı olduğu söylense ve sonra tekrar 'hayır, bu aslında senin içindi' denilse ne olur" şeklinde konuştu.