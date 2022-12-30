https://sputniknews.com.tr/20221230/hastalarina-yilbasi-mesaji-yerine-kansersiniz-mesaji-gonderdi-1065203615.html

Hastalarına yılbaşı mesajı yerine 'kansersiniz' mesajı gönderdi

Hastalarına yılbaşı mesajı yerine 'kansersiniz' mesajı gönderdi

İngiltere'de özel bir hastanede çalışan doktor, hastalarına yeni yıl mesajı göndermek isterken toplu olarak 'kansersiniz' mesajını gönderdi. 30.12.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

ingiltere

yılbaşı

mesaj

kanser

hasta

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İngiltere'de özel bir hastanede çalışan doktor, hastalarına toplu olarak yeni yıl mesajı göndermek istedi. Doktorun yeni yıl mesajı yerine hastalarına "Teşhis: Metastaz yapmış agresif akciğer kanseri" yazılı mesajı atması üzerine hastalar panik halinde hastaneye koştu. Hastalara kanser mesajının ardından yaklaşık bir saat sonra yeni yıl mesajının atılması üzerine yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı. Hastalardan biri, "Doktorlara pek sık gitmiyorum, sonra birdenbire kanser oluyorum. Benim bilmediğim bir şey biliyorlar mı diye düşündüm" derken, bir başka hasta ise "Ya bu mesaj birisine yazılmışsa ve sonra onlara bunun bir Noel mesajı olduğu söylense ve sonra tekrar 'hayır, bu aslında senin içindi' denilse ne olur" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220321/komsusunun-14-yasindaki-cocuguna-askim-mesaji-atti-yanlis-anlasildim-1054921757.html

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ingiltere, yılbaşı, mesaj, kanser, hasta