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https://sputniknews.com.tr/20221230/gulben-ergene-250-bin-lira-tazminat-1-liralik-dava-acan-eski-es-erhan-celike-ret-1065213963.html
Mahkemeden 1 liralık dava açan eski eş Erhan Çelik'e ret, Gülben Ergen’e 250 bin lira tazminat
Mahkemeden 1 liralık dava açan eski eş Erhan Çelik'e ret, Gülben Ergen’e 250 bin lira tazminat
Şarkıcı Gülben Ergen ve eski eşi Erhan Çelik'in karşılıklı açtıkları manevi tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme, Erhan Çelik'in açtığı 1 liralık... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T12:58+0300
2022-12-30T13:07+0300
gülben ergen
erhan çelik
tazminat davası
yaşam
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Gazeteci Erhan Çelik, 2018 yılında boşandıktan bir yıl sonra aldatıldığını, şarkıcı Gülben Ergen'in sosyal medya hesabından kendisi hakkında paylaşımda bulunduğunu iddia ederek 1 liralık tazminat davası açtı. Davaya karşılık Gülben Ergen, avukatı Emek Emre aracılığıyla 1 milyon liralık tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karşılıklı tazminat davasına Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ve Erhan Çelik'in avukatı katıldı.Erhan Çelik'in avukatı, Gülben Ergen'in yaptığı sosyal medya paylaşımının müvekkili Erhan Çelik'e yönelik olduğunu bu nedenle davalarının kabulünü talep etti. Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ise karşı tarafın iddialarını kabul etmediklerini, ispatlanmadığını, Gülben Ergen'in yaşanan olaylar sonucu manevi zarara uğradığını belirterek davalarının kabulüne karar verilmesini talep etti.Mahkeme, Erhan Çelik'in 1 TL'lik tazminatın reddine karar verdi. Mahkeme, Gülben Ergen'in açmış olduğu 1 milyon liralık tazminat davasını kısmen kabul ederek Çelik'in 250 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
https://sputniknews.com.tr/20200226/gulben-ergen-durusmaya-koronavirus-korkusu-nedeniyle-katilmadi-1041481934.html
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gülben ergen, erhan çelik, tazminat davası
gülben ergen, erhan çelik, tazminat davası

Mahkemeden 1 liralık dava açan eski eş Erhan Çelik'e ret, Gülben Ergen’e 250 bin lira tazminat

12:58 30.12.2022 (güncellendi: 13:07 30.12.2022)
© DHAGülben Ergen, Erhan Çelik
Gülben Ergen, Erhan Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© DHA
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Şarkıcı Gülben Ergen ve eski eşi Erhan Çelik'in karşılıklı açtıkları manevi tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme, Erhan Çelik'in açtığı 1 liralık tazminat davasının reddine karar verirken Ergen'in 1 milyon liralık açtığı tazminat davasını kısmen kabul ederek Çelik'in 250 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
Gazeteci Erhan Çelik, 2018 yılında boşandıktan bir yıl sonra aldatıldığını, şarkıcı Gülben Ergen'in sosyal medya hesabından kendisi hakkında paylaşımda bulunduğunu iddia ederek 1 liralık tazminat davası açtı. Davaya karşılık Gülben Ergen, avukatı Emek Emre aracılığıyla 1 milyon liralık tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karşılıklı tazminat davasına Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ve Erhan Çelik'in avukatı katıldı.
Erhan Çelik'in avukatı, Gülben Ergen'in yaptığı sosyal medya paylaşımının müvekkili Erhan Çelik'e yönelik olduğunu bu nedenle davalarının kabulünü talep etti. Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ise karşı tarafın iddialarını kabul etmediklerini, ispatlanmadığını, Gülben Ergen'in yaşanan olaylar sonucu manevi zarara uğradığını belirterek davalarının kabulüne karar verilmesini talep etti.
Mahkeme, Erhan Çelik'in 1 TL'lik tazminatın reddine karar verdi. Mahkeme, Gülben Ergen'in açmış olduğu 1 milyon liralık tazminat davasını kısmen kabul ederek Çelik'in 250 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
Gülben Ergen - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2020
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