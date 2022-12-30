https://sputniknews.com.tr/20221230/genetigi-degistirilmis-bir-misir-cesidinin-hayvan-yeminde-kullanimi-onaylandi-1065206419.html

Genetiği değiştirilmiş bir mısır çeşidinin hayvan yeminde kullanımı onaylandı

Genetiği değiştirilmiş bir mısır çeşidinin hayvan yeminde kullanımı onaylandı

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin (BESD-BİR) başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş bir mısır çeşidinin hayvan yemlerinde... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T08:31+0300

2022-12-30T08:31+0300

2022-12-30T08:31+0300

türkiye

mısır

hayvan yemi

gdo

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Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin Biyogüvenlik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre Bakanlık başvuru hakkında, Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan raporları görüşerek, genetiği değiştirilmiş bir mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılmasına izin verdi.Karar, 10 yıl geçerli olacak. Bu süreçte söz konusu mısır çeşidi, sadece hayvan yemi ya da yem ham maddesi olarak kullanılabilecek.Karara konu mısır ve ürünlerinin ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakillerinde bulaşmayı engelleyici tedbirler, ürün sahibi ve taşıyıcı tarafından işbirliği içinde alınacak. Ürünün ambalajı, yırtılma ve parçalanmaya dayanıklı olacak, dökme ürünlerin taşınacağı araçlar da ürünün çevreye bulaşmasını engelleyecek şekilde branda ile örtülecek.Kararın yayımıyla birlikte 30 gün içinde güvenlik ve acil durum tedbirlerinin yer aldığı plan Biyogüvenlik Sekreteryasına sunulacak.

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