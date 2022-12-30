https://sputniknews.com.tr/20221230/ft-rusya-2000lerin-basinda-natonun-genislemesinin-hata-olacagi-konusunda-uyarmisti-1065238730.html
FT: Rusya, 2000'lerin başında NATO'nun genişlemesinin ‘hata olacağı’ konusunda uyarmıştı
FT: Rusya, 2000'lerin başında NATO'nun genişlemesinin ‘hata olacağı’ konusunda uyarmıştı
Financial Times, eski Rusya Savunma Bakanı Sergeyev’in 2000'lerin başında NATO'yu ittifakın daha fazla genişlemesinin ‘hata olacağı’ konusunda uyardığını... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T21:27+0300
2022-12-30T21:27+0300
2022-12-30T21:27+0300
rusya
nato
the times
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0f/1061232755_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_753d56e53fb69b176013d63df20b5306.jpg
Financial Times gazetesi, eski Rusya Savunma Bakanı Igor Sergeyev’in 2000'lerin başında NATO'daki meslektaşlarını ittifakın daha fazla genişlemesinin ‘büyük bir siyasi hata’ olacağı ve bunun Rusya’yı ‘gerekli adımları’ atmaya zorlayacağı konusunda uyardığını aktardı.Gazete ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2001 yılında dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair'e NATO düşmanı olarak görülmek istemediğini söylediğini kaydetti.Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki ihtilafın Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya dönüşebileceğini dışlamamıştı.Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmanın kontrolden çıkabileceği ve Rusya ile NATO arasında büyük bir çatışmaya dönüşebileceğini, ancak büyük olasılıkla bundan kaçınılabileceği vurgusu yaparak, yalnızca güçlü bir Ukrayna'nın barışı sağlayabileceğini belirtmişti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0f/1061232755_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_21ea71921354f1eb11687482a6d6c13b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, nato, the times
FT: Rusya, 2000'lerin başında NATO'nun genişlemesinin ‘hata olacağı’ konusunda uyarmıştı
Abone ol
Financial Times, eski Rusya Savunma Bakanı Sergeyev’in 2000'lerin başında NATO'yu ittifakın daha fazla genişlemesinin ‘hata olacağı’ konusunda uyardığını yazdı.
Financial Times gazetesi, eski Rusya Savunma Bakanı Igor Sergeyev’in 2000'lerin başında NATO'daki meslektaşlarını ittifakın daha fazla genişlemesinin ‘büyük bir siyasi hata’ olacağı ve bunun Rusya’yı ‘gerekli adımları’ atmaya zorlayacağı konusunda uyardığını aktardı.
Gazete ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2001 yılında dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair'e NATO düşmanı olarak görülmek istemediğini söylediğini kaydetti.
Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki ihtilafın Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya dönüşebileceğini dışlamamıştı.
Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmanın kontrolden çıkabileceği ve Rusya ile NATO arasında büyük bir çatışmaya dönüşebileceğini, ancak büyük olasılıkla bundan kaçınılabileceği vurgusu yaparak, yalnızca güçlü bir Ukrayna'nın barışı sağlayabileceğini belirtmişti.