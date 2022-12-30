https://sputniknews.com.tr/20221230/ft-rusya-2000lerin-basinda-natonun-genislemesinin-hata-olacagi-konusunda-uyarmisti-1065238730.html

FT: Rusya, 2000'lerin başında NATO'nun genişlemesinin ‘hata olacağı’ konusunda uyarmıştı

FT: Rusya, 2000'lerin başında NATO'nun genişlemesinin ‘hata olacağı’ konusunda uyarmıştı

Financial Times, eski Rusya Savunma Bakanı Sergeyev’in 2000'lerin başında NATO'yu ittifakın daha fazla genişlemesinin ‘hata olacağı’ konusunda uyardığını... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T21:27+0300

2022-12-30T21:27+0300

2022-12-30T21:27+0300

rusya

nato

the times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0f/1061232755_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_753d56e53fb69b176013d63df20b5306.jpg

Financial Times gazetesi, eski Rusya Savunma Bakanı Igor Sergeyev’in 2000'lerin başında NATO'daki meslektaşlarını ittifakın daha fazla genişlemesinin ‘büyük bir siyasi hata’ olacağı ve bunun Rusya’yı ‘gerekli adımları’ atmaya zorlayacağı konusunda uyardığını aktardı.Gazete ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2001 yılında dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair'e NATO düşmanı olarak görülmek istemediğini söylediğini kaydetti.Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki ihtilafın Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya dönüşebileceğini dışlamamıştı.Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmanın kontrolden çıkabileceği ve Rusya ile NATO arasında büyük bir çatışmaya dönüşebileceğini, ancak büyük olasılıkla bundan kaçınılabileceği vurgusu yaparak, yalnızca güçlü bir Ukrayna'nın barışı sağlayabileceğini belirtmişti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, nato, the times