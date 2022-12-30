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Fransa’dan Litvanya’ya 18 adet CAESAR obüsü
Fransa’dan Litvanya’ya 18 adet CAESAR obüsü
Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Litvanya’ya 18 adet Fransa yapımı CAESAR obüsünün tedarikiyle ilgili bu ülkeyle bir kontrat imzaladıklarını belirtti. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T00:05+0300
2022-12-30T00:05+0300
savunma
fransa
sebastien lecornu
litvanya
obüs
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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas’ın Paris ziyareti vesilesiyle, Fransa ve Litvanya arasında özellikle topçu alanında zaten iyi olan savunma ilişkilerini daha da güçlendirmeye yönelik bir anlaşma imzaladık” diye yazdı.Fransız bakan, “Bu bağlamda, Litvanya Savunma Bakanlığı, Fransız üretici Nexter ile 18 adet CAESAR obüsünün tedarikiyle ilgili kontrat imzaladı” diye bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220602/baykar-teknoloji-ukraynaya-gonderilmek-uzere-litvanyaya-bir-bayraktar-tb-2-hediye-etti-1056919555.html
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fransa, sebastien lecornu, litvanya, obüs
fransa, sebastien lecornu, litvanya, obüs

Fransa’dan Litvanya’ya 18 adet CAESAR obüsü

00:05 30.12.2022
© AAFransa bayrağı-Fransız bayrağı
Fransa bayrağı-Fransız bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AA
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Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Litvanya’ya 18 adet Fransa yapımı CAESAR obüsünün tedarikiyle ilgili bu ülkeyle bir kontrat imzaladıklarını belirtti.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas’ın Paris ziyareti vesilesiyle, Fransa ve Litvanya arasında özellikle topçu alanında zaten iyi olan savunma ilişkilerini daha da güçlendirmeye yönelik bir anlaşma imzaladık” diye yazdı.
Fransız bakan, “Bu bağlamda, Litvanya Savunma Bakanlığı, Fransız üretici Nexter ile 18 adet CAESAR obüsünün tedarikiyle ilgili kontrat imzaladı” diye bildirdi.
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