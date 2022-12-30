https://sputniknews.com.tr/20221230/fransadan-litvanyaya-18-adet-caesar-obusu-1065197974.html

Fransa’dan Litvanya’ya 18 adet CAESAR obüsü

Fransa’dan Litvanya’ya 18 adet CAESAR obüsü

Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Litvanya’ya 18 adet Fransa yapımı CAESAR obüsünün tedarikiyle ilgili bu ülkeyle bir kontrat imzaladıklarını belirtti. 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T00:05+0300

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2022-12-30T00:05+0300

savunma

fransa

sebastien lecornu

litvanya

obüs

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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas’ın Paris ziyareti vesilesiyle, Fransa ve Litvanya arasında özellikle topçu alanında zaten iyi olan savunma ilişkilerini daha da güçlendirmeye yönelik bir anlaşma imzaladık” diye yazdı.Fransız bakan, “Bu bağlamda, Litvanya Savunma Bakanlığı, Fransız üretici Nexter ile 18 adet CAESAR obüsünün tedarikiyle ilgili kontrat imzaladı” diye bildirdi.

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