https://sputniknews.com.tr/20221230/erdogan-bahceli-gorusmesi-sonrasi-kulliyede-mini-zirve-1065216001.html

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası Külliye'de mini zirve

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası Külliye'de mini zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden bir araya geldi. Cumhur İttifakı'nın ortaklarının görüşmesi... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T13:55+0300

2022-12-30T13:55+0300

2022-12-30T13:55+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

devlet bahçeli

mhp

seçim

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında 2022 yılındaki son görüşmesi dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti. Erdoğan’ın Bahçeli'nin doğum gününü de kutladığı görüşmede Cumhur İttifakı'nın çalışmalarının değerlendirildiği öğrenildi. Bu kapsamda seçim hazırlıkları, EYT düzenlemesi, taşerona kadro düzenlemesi, Anayasa değişikliği gibi başlıklar liderlin gündemine geldi. Yaklaşık 45 dakika süren toplantı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aralarında AK Parti kurmaylarının da bulunduğu dar bir kadro ile bir araya geldiği ve değerlendirmeler yaptığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20221229/cumhurbaskani-erdogan-ile-mhp-genel-baskani-bahceli-bir-araya-geldi-1065172022.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, devlet bahçeli, mhp, seçim