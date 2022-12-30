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Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası Külliye'de mini zirve
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası Külliye'de mini zirve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden bir araya geldi. Cumhur İttifakı'nın ortaklarının görüşmesi... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T13:55+0300
2022-12-30T13:55+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
devlet bahçeli
mhp
seçim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında 2022 yılındaki son görüşmesi dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti. Erdoğan’ın Bahçeli'nin doğum gününü de kutladığı görüşmede Cumhur İttifakı'nın çalışmalarının değerlendirildiği öğrenildi. Bu kapsamda seçim hazırlıkları, EYT düzenlemesi, taşerona kadro düzenlemesi, Anayasa değişikliği gibi başlıklar liderlin gündemine geldi. Yaklaşık 45 dakika süren toplantı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aralarında AK Parti kurmaylarının da bulunduğu dar bir kadro ile bir araya geldiği ve değerlendirmeler yaptığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221229/cumhurbaskani-erdogan-ile-mhp-genel-baskani-bahceli-bir-araya-geldi-1065172022.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, devlet bahçeli, mhp, seçim
recep tayyip erdoğan, ak parti, devlet bahçeli, mhp, seçim

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası Külliye'de mini zirve

13:55 30.12.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, imza, atama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza, atama - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden bir araya geldi. Cumhur İttifakı'nın ortaklarının görüşmesi sonrasında Erdoğan, içinde AK Parti kurmaylarının da yer aldığı dar kapsamlı bir toplantı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında 2022 yılındaki son görüşmesi dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti.
Erdoğan’ın Bahçeli'nin doğum gününü de kutladığı görüşmede Cumhur İttifakı'nın çalışmalarının değerlendirildiği öğrenildi.
Bu kapsamda seçim hazırlıkları, EYT düzenlemesi, taşerona kadro düzenlemesi, Anayasa değişikliği gibi başlıklar liderlin gündemine geldi.
Yaklaşık 45 dakika süren toplantı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aralarında AK Parti kurmaylarının da bulunduğu dar bir kadro ile bir araya geldiği ve değerlendirmeler yaptığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği Bahçeli'nin yeni yaşını üç hilalli pastayla kutladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin doğumgününü kutladı
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