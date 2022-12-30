https://sputniknews.com.tr/20221230/erdogan-bahceli-gorusmesi-sonrasi-kulliyede-mini-zirve-1065216001.html
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası Külliye'de mini zirve
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası Külliye'de mini zirve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden bir araya geldi. Cumhur İttifakı'nın ortaklarının görüşmesi... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T13:55+0300
2022-12-30T13:55+0300
2022-12-30T13:55+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
devlet bahçeli
mhp
seçim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında 2022 yılındaki son görüşmesi dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti. Erdoğan’ın Bahçeli'nin doğum gününü de kutladığı görüşmede Cumhur İttifakı'nın çalışmalarının değerlendirildiği öğrenildi. Bu kapsamda seçim hazırlıkları, EYT düzenlemesi, taşerona kadro düzenlemesi, Anayasa değişikliği gibi başlıklar liderlin gündemine geldi. Yaklaşık 45 dakika süren toplantı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aralarında AK Parti kurmaylarının da bulunduğu dar bir kadro ile bir araya geldiği ve değerlendirmeler yaptığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221229/cumhurbaskani-erdogan-ile-mhp-genel-baskani-bahceli-bir-araya-geldi-1065172022.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, devlet bahçeli, mhp, seçim
recep tayyip erdoğan, ak parti, devlet bahçeli, mhp, seçim
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası Külliye'de mini zirve
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden bir araya geldi. Cumhur İttifakı'nın ortaklarının görüşmesi sonrasında Erdoğan, içinde AK Parti kurmaylarının da yer aldığı dar kapsamlı bir toplantı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında 2022 yılındaki son görüşmesi dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti.
Erdoğan’ın Bahçeli'nin doğum gününü de kutladığı görüşmede Cumhur İttifakı'nın çalışmalarının değerlendirildiği öğrenildi.
Bu kapsamda seçim hazırlıkları, EYT düzenlemesi, taşerona kadro düzenlemesi, Anayasa değişikliği gibi başlıklar liderlin gündemine geldi.
Yaklaşık 45 dakika süren toplantı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aralarında AK Parti kurmaylarının da bulunduğu dar bir kadro ile bir araya geldiği ve değerlendirmeler yaptığı öğrenildi.