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Erden Timur: Sivas maçındaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili TFF'den açıklama bekliyoruz
Erden Timur: Sivas maçındaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili TFF'den açıklama bekliyoruz
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Sivasspor-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T14:06+0300
2022-12-30T14:28+0300
spor
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Erden Timur, NEF Stadyumu'ndaki basın toplantısında şunları söyle:"Biz, herkes için adalet istiyoruz. Bundan önceki hatalarda olduğu gibi, federasyondan bu maçtaki tartışmalı pozisyonlarla alakalı açıklama bekliyoruz. VAR kayıtları açıklansın. Bu pozisyonun neden iptal edildiğinin açıklanmasını bekliyoruz. İyilik sonunda kazanıyor. Doğru niyet sonunda kazanıyor. Bizim şöyle bir iddiamız var top dışarı çıkıyor, oyuncularımız taç bekliyor. VAR kayıtları açıklansın, konuşmalar açıklansın."
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erden timur
erden timur

Erden Timur: Sivas maçındaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili TFF'den açıklama bekliyoruz

14:06 30.12.2022 (güncellendi: 14:28 30.12.2022)
© AAErden Timur
Erden Timur - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AA
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Sivasspor-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama beklediklerini söyledi. Timur, "Biz, herkes için adalet istiyoruz" dedi.
Erden Timur, NEF Stadyumu'ndaki basın toplantısında şunları söyle:
"Biz, herkes için adalet istiyoruz. Bundan önceki hatalarda olduğu gibi, federasyondan bu maçtaki tartışmalı pozisyonlarla alakalı açıklama bekliyoruz. VAR kayıtları açıklansın. Bu pozisyonun neden iptal edildiğinin açıklanmasını bekliyoruz. İyilik sonunda kazanıyor. Doğru niyet sonunda kazanıyor. Bizim şöyle bir iddiamız var top dışarı çıkıyor, oyuncularımız taç bekliyor. VAR kayıtları açıklansın, konuşmalar açıklansın."
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