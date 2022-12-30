https://sputniknews.com.tr/20221230/epdknin-aktif-elektrik-enerji-toptan-satis-bedelleri-belirlendi-1065237727.html

EPDK'nın aktif elektrik enerji toptan satış bedelleri belirlendi

EPDK'nın aktif elektrik enerji toptan satış bedelleri belirlendi

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerjisi toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T20:35+0300

2022-12-30T20:35+0300

2022-12-30T20:35+0300

ekonomi

enerji piyasası düzenleme kurumu

elektrik

resmi gazete

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0c/1d/1043478094_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_ee5b6c4495b8680bb5ca99872f2b87cc.jpg

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.Buna göre, EÜAŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış bedeli, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji kapsamında yapılan satışlarda kilovatsaat başına 50,0000 kuruş olarak belirlendi. Bu bedel, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise kilovatsaat başına 380,0000 kuruş olarak uygulanacak.Öte yandan, yayımlanan diğer bir Kurul kararına göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) 2023 yılı sistem kullanım gelir tavanı ise 53 milyar 788 milyon 127 bin 863 lira olarak belirlenirken sistem işletim gelir tavanı ise 17 milyar 857 milyon 951 bin 227 lira oldu.Ayrıca TEİAŞ tarafından 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifelerinin, üreticiler ve tüketiciler için "İletim Sistemi ve Sistem Kullanımı ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi" de Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre,15 bölgeye ilişkin üretim ve tüketim bazlı iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifeleri belirlendi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enerji piyasası düzenleme kurumu, elektrik, resmi gazete