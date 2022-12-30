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https://sputniknews.com.tr/20221230/epdknin-aktif-elektrik-enerji-toptan-satis-bedelleri-belirlendi-1065237727.html
EPDK'nın aktif elektrik enerji toptan satış bedelleri belirlendi
EPDK'nın aktif elektrik enerji toptan satış bedelleri belirlendi
Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerjisi toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T20:35+0300
2022-12-30T20:35+0300
ekonomi
enerji piyasası düzenleme kurumu
elektrik
resmi gazete
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.Buna göre, EÜAŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış bedeli, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji kapsamında yapılan satışlarda kilovatsaat başına 50,0000 kuruş olarak belirlendi. Bu bedel, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise kilovatsaat başına 380,0000 kuruş olarak uygulanacak.Öte yandan, yayımlanan diğer bir Kurul kararına göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) 2023 yılı sistem kullanım gelir tavanı ise 53 milyar 788 milyon 127 bin 863 lira olarak belirlenirken sistem işletim gelir tavanı ise 17 milyar 857 milyon 951 bin 227 lira oldu.Ayrıca TEİAŞ tarafından 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifelerinin, üreticiler ve tüketiciler için "İletim Sistemi ve Sistem Kullanımı ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi" de Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre,15 bölgeye ilişkin üretim ve tüketim bazlı iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifeleri belirlendi.
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enerji piyasası düzenleme kurumu, elektrik, resmi gazete
enerji piyasası düzenleme kurumu, elektrik, resmi gazete

EPDK'nın aktif elektrik enerji toptan satış bedelleri belirlendi

20:35 30.12.2022
© AAEnerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AA
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Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerjisi toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji kapsamında yapılan satışların kilovatsaat başına 50,0000 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, EÜAŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış bedeli, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji kapsamında yapılan satışlarda kilovatsaat başına 50,0000 kuruş olarak belirlendi. Bu bedel, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise kilovatsaat başına 380,0000 kuruş olarak uygulanacak.
Öte yandan, yayımlanan diğer bir Kurul kararına göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) 2023 yılı sistem kullanım gelir tavanı ise 53 milyar 788 milyon 127 bin 863 lira olarak belirlenirken sistem işletim gelir tavanı ise 17 milyar 857 milyon 951 bin 227 lira oldu.
Ayrıca TEİAŞ tarafından 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifelerinin, üreticiler ve tüketiciler için "İletim Sistemi ve Sistem Kullanımı ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi" de Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre,15 bölgeye ilişkin üretim ve tüketim bazlı iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifeleri belirlendi.
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