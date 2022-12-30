Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221230/engellilerin-arac-aliminda-otv-muafiyeti-ust-limiti-artirildi-1065240623.html
Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyeti üst limiti artırıldı
Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyeti üst limiti artırıldı
Engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T23:24+0300
2022-12-30T23:24+0300
ekonomi
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
engelli
araba
araç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/0d/1052711793_23:0:595:322_1920x0_80_0_0_4d83f5e6be97d8ba3280e678c370d140.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i (seri no: 11), Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (seri no: 21) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (seri no: 55), Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.Buna göre, engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi.Öte yandan, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi, yeniden değerleme oranı olan 122.93 artırılarak 260 lira oldu.Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'ne göre, 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı, Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere, yüzde 61.5 olarak belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20221125/vergi-uzmani-otv-matrah-duzenlemesini-degerlendirdi-594-bin-lira-uzeri-araclarda-indirim-yok-1063832806.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/0d/1052711793_94:0:523:322_1920x0_80_0_0_bc8cd5b8265eea2c191eea79edb12347.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ötv, özel tüketim vergisi (ötv), engelli, araba, araç
ötv, özel tüketim vergisi (ötv), engelli, araba, araç

Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyeti üst limiti artırıldı

23:24 30.12.2022
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i (seri no: 11), Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (seri no: 21) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (seri no: 55), Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi.
Öte yandan, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi, yeniden değerleme oranı olan 122.93 artırılarak 260 lira oldu.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'ne göre, 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı, Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere, yüzde 61.5 olarak belirlendi.
Vergi uzmanı ÖTV matrah düzenlemesini değerlendirdi: ‘594 bin lira üzeri araçlarda indirim yok’ - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
SEYİR HALİ
Vergi uzmanı ÖTV matrah düzenlemesini değerlendirdi: ‘594 bin lira üzeri araçlarda indirim yok’
25 Kasım, 13:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала