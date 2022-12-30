https://sputniknews.com.tr/20221230/engellilerin-arac-aliminda-otv-muafiyeti-ust-limiti-artirildi-1065240623.html

Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyeti üst limiti artırıldı

Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyeti üst limiti artırıldı

Engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi. 30.12.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

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özel tüketim vergisi (ötv)

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araba

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i (seri no: 11), Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (seri no: 21) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (seri no: 55), Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.Buna göre, engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi.Öte yandan, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi, yeniden değerleme oranı olan 122.93 artırılarak 260 lira oldu.Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'ne göre, 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı, Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere, yüzde 61.5 olarak belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20221125/vergi-uzmani-otv-matrah-duzenlemesini-degerlendirdi-594-bin-lira-uzeri-araclarda-indirim-yok-1063832806.html

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