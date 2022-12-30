https://sputniknews.com.tr/20221230/ehliyetsiz-surucu-ekmek-almaya-gidiyordum-dedi-cezadan-kurtulamadi-1065203901.html
Ehliyetsiz sürücü: 'Ekmek almaya gidiyordum' dedi, cezadan kurtulamadı
Ehliyetsiz sürücü: 'Ekmek almaya gidiyordum' dedi, cezadan kurtulamadı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü 17 yaşındaki Bilal Y., polis ekiplerine "Ehliyetim yok ağabey, ekmek almaya gidiyorduk"... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T02:10+0300
2022-12-30T02:10+0300
2022-12-30T02:10+0300
türkiye
ekmek
sürücü
ehliyet
inegöl
bursa
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde ilçe genelinde eş zamanlı olarak ‘Huzur İnegöl’ uygulanması düzenledi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi.Drone ile havadan destek verilen denetimlerde 35 araç sürücüsüne toplam 47 bin 463 TL cezai işlem uygulanırken, 9 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 3 kişi de yakalandı.Öte yandan, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği yol uygulamasında ise şüphe üzerine ise Bilal Y. yönetimindeki otomobil durduruldu. Evrakları istenen sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Bilal Y. polis ekiplerine "Ehliyetim yok ağabey, ekmek almaya gidiyorduk" dedi.Bilal Y.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ceza kesilirken, otomobil ise babasına teslim edildi.
türkiye
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ekmek, sürücü, ehliyet, inegöl, bursa
ekmek, sürücü, ehliyet, inegöl, bursa
Ehliyetsiz sürücü: 'Ekmek almaya gidiyordum' dedi, cezadan kurtulamadı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü 17 yaşındaki Bilal Y., polis ekiplerine "Ehliyetim yok ağabey, ekmek almaya gidiyorduk" dedi. Bilal Y.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ceza kesilirken, otomobil ise babasına teslim edildi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde ilçe genelinde eş zamanlı olarak ‘Huzur İnegöl’ uygulanması düzenledi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi.
Drone ile havadan destek verilen denetimlerde 35 araç sürücüsüne toplam 47 bin 463 TL cezai işlem uygulanırken, 9 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 3 kişi de yakalandı.
Öte yandan, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği yol uygulamasında ise şüphe üzerine ise Bilal Y. yönetimindeki otomobil durduruldu. Evrakları istenen sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Bilal Y. polis ekiplerine "Ehliyetim yok ağabey, ekmek almaya gidiyorduk" dedi.
Bilal Y.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ceza kesilirken, otomobil ise babasına teslim edildi.