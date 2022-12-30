Efsane futbolcu Pele'nin ardından: 3 Dünya Kupası gördü, attığı gollerle savaş durdurdu

© AAPele ismiyle tanınan Edson Arantes do Nascimento, 2021'de kolon tümörü aldırmış ve sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle Kasım ayında Sao Paulo'daki Albert Einstein hastanesine yeniden yatırılmıştı. Dün gece Pele’nin kızı Kelly Chirstina Nascimento, “Sahip olduğumuz her şey senin sayende. Seni sonsuza kadar seveceğiz. Huzur içinde yat” mesajıyla babasının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Pele’nin ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada “Önceki klinik durumuyla ilişkili kolon kanserinin ilerlemesinin bir sonucu olarak birden fazla organın yetmezliği” ifadeleri yer aldı.
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© AA
Pele ismiyle tanınan Edson Arantes do Nascimento, 2021'de kolon tümörü aldırmış ve sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle Kasım ayında Sao Paulo'daki Albert Einstein hastanesine yeniden yatırılmıştı. Dün gece Pele’nin kızı Kelly Chirstina Nascimento, “Sahip olduğumuz her şey senin sayende. Seni sonsuza kadar seveceğiz. Huzur içinde yat” mesajıyla babasının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Pele’nin ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada “Önceki klinik durumuyla ilişkili kolon kanserinin ilerlemesinin bir sonucu olarak birden fazla organın yetmezliği” ifadeleri yer aldı.
© DHABrezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Pele’nin ardından “Daha genç Brezilyalıların sahip olmadığı ayrıcalığa sahiptim: Pele'yi canlı olarak Pacaembu ve Morumbi'de oynarken izledim. Oynamak değil, Pele'nin şov yaptığını gördüm. Çünkü topu aldığında her zaman özel bir şey yaptı ve bu genellikle golle sonuçlandı” ifadelerini kullandı.
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© DHA
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Pele’nin ardından “Daha genç Brezilyalıların sahip olmadığı ayrıcalığa sahiptim: Pele'yi canlı olarak Pacaembu ve Morumbi'de oynarken izledim. Oynamak değil, Pele'nin şov yaptığını gördüm. Çünkü topu aldığında her zaman özel bir şey yaptı ve bu genellikle golle sonuçlandı” ifadelerini kullandı.
© DHAEski ABD Başkanı Barack Obama “Pele, bu güzel oyunu oynayan gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biriydi. Ve dünyanın en tanınmış sporcularından biri olarak, sporun insanları bir araya getirme gücünü anladı. Düşüncelerimiz ailesi ve onu seven ve takdir eden herkesle birlikte” dedi. Brezilya milli takımı formasıyla 1958, 1962 ve 1970 yıllarında Dünya Kupası’nı kazanan Pele, 1977’deki emekliliğine kadar 1.363 maçta 1.281 gol attı. ‘Siyah İnci’ veya ‘Kral’ lakaplarıyla bilinen Pele, dört Dünya Kupası’nda gol atan üç oyuncudan biridir.
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© DHA
Eski ABD Başkanı Barack Obama “Pele, bu güzel oyunu oynayan gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biriydi. Ve dünyanın en tanınmış sporcularından biri olarak, sporun insanları bir araya getirme gücünü anladı. Düşüncelerimiz ailesi ve onu seven ve takdir eden herkesle birlikte” dedi. Brezilya milli takımı formasıyla 1958, 1962 ve 1970 yıllarında Dünya Kupası’nı kazanan Pele, 1977’deki emekliliğine kadar 1.363 maçta 1.281 gol attı. ‘Siyah İnci’ veya ‘Kral’ lakaplarıyla bilinen Pele, dört Dünya Kupası’nda gol atan üç oyuncudan biridir.
© DHAPele'nin ardından Brezilya hükümeti, üç günlük yas ilan etti ve Rio de Janerio kentindeki İsa Heykeli, Brezilya bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. İngiltere’deki Wembley Stadyumu'nda bulunan kemer, yine Pele’nin anısına Brezilya bayrağının renkleriyle aydınlatıldı ve yapılan açıklamada “Bu gece kemeri Pele'nin onuruna aydınlatacağız. Eşsiz yeteneği futbol oyununu aydınlattı ve dünyaya ilham verdi” denildi.
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© DHA
Pele'nin ardından Brezilya hükümeti, üç günlük yas ilan etti ve Rio de Janerio kentindeki İsa Heykeli, Brezilya bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. İngiltere’deki Wembley Stadyumu'nda bulunan kemer, yine Pele’nin anısına Brezilya bayrağının renkleriyle aydınlatıldı ve yapılan açıklamada “Bu gece kemeri Pele'nin onuruna aydınlatacağız. Eşsiz yeteneği futbol oyununu aydınlattı ve dünyaya ilham verdi” denildi.
© DHAİngiltere Milli Takımı ise iki ülkenin oynadığı bir maçtan bir kare fotoğraf paylaşarak “Güzel oyunu süsleyen en büyüklerden biri. Elveda Pele. Asla unutulmayacaksın” mesajını yayınladı. Pele, 1981 yılında 2. Dünya Savaşı’nda müttefik savaş esirlerinin Nazi işgali altındaki Paris'te Alman Milli Takımı'na karşı oynanacak bir futbol maçında kaçış planlarını konu alan Zafere Kaçış (Victory) filminde dünyaca ünlü Sylvester Stallone ile Michael Cane ile rol aldı. Filmde Pele’nin yanı sıra İngiliz Bobby Moore, Arjantinli Osvaldo Ardiles gibi dönemin birçok ünlü futbolcuları rol aldı. Sylvester Stallone Pele’nin ardından “Muazzam Pele. Huzur içinde yat. Bu iyi bir adamdı” dedi.
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© DHA
İngiltere Milli Takımı ise iki ülkenin oynadığı bir maçtan bir kare fotoğraf paylaşarak “Güzel oyunu süsleyen en büyüklerden biri. Elveda Pele. Asla unutulmayacaksın” mesajını yayınladı. Pele, 1981 yılında 2. Dünya Savaşı’nda müttefik savaş esirlerinin Nazi işgali altındaki Paris'te Alman Milli Takımı'na karşı oynanacak bir futbol maçında kaçış planlarını konu alan Zafere Kaçış (Victory) filminde dünyaca ünlü Sylvester Stallone ile Michael Cane ile rol aldı. Filmde Pele’nin yanı sıra İngiliz Bobby Moore, Arjantinli Osvaldo Ardiles gibi dönemin birçok ünlü futbolcuları rol aldı. Sylvester Stallone Pele’nin ardından “Muazzam Pele. Huzur içinde yat. Bu iyi bir adamdı” dedi.
Brezilya ligindeki bir maçta hakemin Pele’yi oyundan atmasıyla tüm stadyum isyan etmiş ve durumun kötüleşeceğini anlayan hakem heyeti 15 dakika sonra Pele’yi yeniden oyuna almak zorunda kalmışlardı. Nijerya ve bugün artık olmayan Biafra ile yaptığı savaşa Pele’nin maçını izlemek için iki ara vermiş ateşkes ilan etmişti.
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Brezilya ligindeki bir maçta hakemin Pele’yi oyundan atmasıyla tüm stadyum isyan etmiş ve durumun kötüleşeceğini anlayan hakem heyeti 15 dakika sonra Pele’yi yeniden oyuna almak zorunda kalmışlardı. Nijerya ve bugün artık olmayan Biafra ile yaptığı savaşa Pele’nin maçını izlemek için iki ara vermiş ateşkes ilan etmişti.