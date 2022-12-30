Efsane futbolcu Pele'nin ardından: 3 Dünya Kupası gördü, attığı gollerle savaş durdurdu

© DHA Eski ABD Başkanı Barack Obama “Pele, bu güzel oyunu oynayan gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biriydi. Ve dünyanın en tanınmış sporcularından biri olarak, sporun insanları bir araya getirme gücünü anladı. Düşüncelerimiz ailesi ve onu seven ve takdir eden herkesle birlikte” dedi. Brezilya milli takımı formasıyla 1958, 1962 ve 1970 yıllarında Dünya Kupası’nı kazanan Pele, 1977’deki emekliliğine kadar 1.363 maçta 1.281 gol attı. ‘Siyah İnci’ veya ‘Kral’ lakaplarıyla bilinen Pele, dört Dünya Kupası’nda gol atan üç oyuncudan biridir.