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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221230/donetsk-ve-lugansk-halk-cumhuriyetlerinde-yeni-anayasalar-kabul-edildi-1065226112.html
Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde yeni anayasalar kabul edildi
Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde yeni anayasalar kabul edildi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) yeni anayasaların kabul edildiği açıklandı. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T17:20+0300
2022-12-30T17:20+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
donetsk
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LHC’de yeni anayasanın kabulü oturumunda hazır bulunan 43 milletvekilinin tamamı kabul yönünde oy kullandı.LHC lideri Leonid Paseçnik, yeni anayasanın cumhuriyetin idare ve yetki organlarının Rus hukuk alanına hızlı bir şekilde entegre olmasını sağlayacağını belirterek, “Bu kesinlikle bir kez daha Rusya'nın hukuk alanına mümkün olduğunca hızlı ve etkin bir şekilde entegre olacağımızı ve Rusya Federasyonu'nun tam teşekküllü bir öznesi haline geldiğimizi bir kez daha teyit ediyor” dedi.Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde de yeni anayasa kabul edildi. Donetsk Haber Ajansı'na göre 76 milletvekili lehte oy kullandı.LHC ve DHC’de kabul edilen yeni anayasalara göre, cumhuriyet başkanları doğrudan değil parlamento aracılığıyla seçilecek.2014’te Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde kendi kaderini belirleme referandumlarının ardından geçici anayasalar kabul edilmişti. Her iki cumhuriyet ile Zaporojye ve Herson bölgeleri bu yılın eylül ayının sonunda Rusya ile birleşme kararı almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221229/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-donetsk-yonunde-ilerleyisini-surduruyor-1065186843.html
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ukrayna, rusya, donetsk, lugansk
ukrayna, rusya, donetsk, lugansk

Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde yeni anayasalar kabul edildi

17:20 30.12.2022
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinМирная жизнь в Мариуполе
Мирная жизнь в Мариуполе - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) yeni anayasaların kabul edildiği açıklandı.
LHC’de yeni anayasanın kabulü oturumunda hazır bulunan 43 milletvekilinin tamamı kabul yönünde oy kullandı.
LHC lideri Leonid Paseçnik, yeni anayasanın cumhuriyetin idare ve yetki organlarının Rus hukuk alanına hızlı bir şekilde entegre olmasını sağlayacağını belirterek, “Bu kesinlikle bir kez daha Rusya'nın hukuk alanına mümkün olduğunca hızlı ve etkin bir şekilde entegre olacağımızı ve Rusya Federasyonu'nun tam teşekküllü bir öznesi haline geldiğimizi bir kez daha teyit ediyor” dedi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde de yeni anayasa kabul edildi. Donetsk Haber Ajansı'na göre 76 milletvekili lehte oy kullandı.
LHC ve DHC’de kabul edilen yeni anayasalara göre, cumhuriyet başkanları doğrudan değil parlamento aracılığıyla seçilecek.
2014’te Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde kendi kaderini belirleme referandumlarının ardından geçici anayasalar kabul edilmişti. Her iki cumhuriyet ile Zaporojye ve Herson bölgeleri bu yılın eylül ayının sonunda Rusya ile birleşme kararı almıştı.
Rus askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
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