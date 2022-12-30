https://sputniknews.com.tr/20221230/donetsk-ve-lugansk-halk-cumhuriyetlerinde-yeni-anayasalar-kabul-edildi-1065226112.html

Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde yeni anayasalar kabul edildi

Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde yeni anayasalar kabul edildi

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) yeni anayasaların kabul edildiği açıklandı. 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T17:20+0300

2022-12-30T17:20+0300

2022-12-30T17:20+0300

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LHC’de yeni anayasanın kabulü oturumunda hazır bulunan 43 milletvekilinin tamamı kabul yönünde oy kullandı.LHC lideri Leonid Paseçnik, yeni anayasanın cumhuriyetin idare ve yetki organlarının Rus hukuk alanına hızlı bir şekilde entegre olmasını sağlayacağını belirterek, “Bu kesinlikle bir kez daha Rusya'nın hukuk alanına mümkün olduğunca hızlı ve etkin bir şekilde entegre olacağımızı ve Rusya Federasyonu'nun tam teşekküllü bir öznesi haline geldiğimizi bir kez daha teyit ediyor” dedi.Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde de yeni anayasa kabul edildi. Donetsk Haber Ajansı'na göre 76 milletvekili lehte oy kullandı.LHC ve DHC’de kabul edilen yeni anayasalara göre, cumhuriyet başkanları doğrudan değil parlamento aracılığıyla seçilecek.2014’te Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde kendi kaderini belirleme referandumlarının ardından geçici anayasalar kabul edilmişti. Her iki cumhuriyet ile Zaporojye ve Herson bölgeleri bu yılın eylül ayının sonunda Rusya ile birleşme kararı almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221229/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-donetsk-yonunde-ilerleyisini-surduruyor-1065186843.html

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