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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221230/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065206887.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar, 2022'nin son iş günü 30 Aralık sabahında 18.70 lira bandının üzerinde yer alıyor. Euro ise 19.96 satış fiyatıyla alıcı buluyor. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.7002 lira, satış fiyatı 18.7224 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL 19.9305 lira alış fiyatı, 19.9635 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0660 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1815 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1092 liradan alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1818 lira, yarım altın 3637 lira, cumhuriyet altını 7247 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221229/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065154754.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:31 30.12.2022 (güncellendi: 09:33 30.12.2022)
© AADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AA
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Dolar, 2022'nin son iş günü 30 Aralık sabahında 18.70 lira bandının üzerinde yer alıyor. Euro ise 19.96 satış fiyatıyla alıcı buluyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.7002 lira, satış fiyatı 18.7224 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL 19.9305 lira alış fiyatı, 19.9635 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1.0660 seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı 1815 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1092 liradan alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1818 lira, yarım altın 3637 lira, cumhuriyet altını 7247 liradan el değiştiriyor.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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